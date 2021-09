Avertissement de verrouillage pour l’hiver alors que Boris se prépare à réimplémenter «toutes les restrictions nécessaires» | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson cherche à prolonger les pouvoirs d’urgence contre les coronavirus pendant l’hiver. Il demandera aux députés de prolonger le délai pendant lequel il pourra imposer des restrictions draconiennes à l’Angleterre.

Les règles doivent actuellement expirer à la fin de ce mois.

Mais avec une augmentation des cas et des hospitalisations et des décès également en augmentation, M. Johnson cherche à conserver la possibilité d’imposer des blocages jusqu’en mars 2022.

L’Angleterre n’est sortie de la dernière série de restrictions Covid qu’il y a sept semaines.

Le porte-parole officiel du Premier ministre s’est vanté aujourd’hui que le succès du programme de vaccination avait permis au Royaume-Uni de supprimer bon nombre des règles encore imposées dans d’autres pays.

Cependant, il a averti que les pouvoirs d’urgence étaient toujours nécessaires au cas où la situation changerait dans les mois à venir.

Il a déclaré: “En ce qui concerne ce qui va suivre, nous devons surveiller attentivement la situation.

“En tant que gouvernement responsable, nous conservons la capacité de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire mais c’est grâce aux défenses importantes du programme de vaccination que nous pouvons être l’une des sociétés les plus ouvertes d’Europe.

“Et nous continuerons à faire avancer les programmes de vaccination et cela reste le cas.”

Actuellement, 88,8% des personnes âgées de 16 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu un premier vaccin Covid.

Plus de 79,8 pour cent ont eu le deuxième jab nécessaire pour offrir une protection maximale.

Un conseiller du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), le professeur John Edmunds, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Je ne veux pas dire qu’il s’agit simplement de l’ouverture des écoles parce que ce n’est pas le cas, c’est avec une réouverture plus large de la société qui Je pense que nous nous attendons à ce que l’été se termine maintenant, les organisations commenceront à s’attendre à ce que leurs employés retournent au travail au bureau, et je pense que les employés veulent retourner au bureau, et tout cela s’ajoutera à l’augmentation des taux de contact et risque accru dans la société.

“Je pense donc que nous verrons une augmentation des cas maintenant dans les mois à venir.”

Les ministres aimeraient réimposer certaines restrictions de verrouillage s’il y avait un risque que le NHS soit submergé par le virus.

La législation d’urgence que M. Johnson cherche à renouveler lui donnera le pouvoir de réprimer les rassemblements publics, de fermer des lieux et de forcer les gens à s’isoler.

Il donne également à la police le pouvoir d’infliger de lourdes amendes aux contrevenants.

La dernière fois que la loi a été renouvelée, c’était en mars.

À l’époque, 30 députés conservateurs se sont rebellés lors du vote, poussant à la fin immédiate de la législation draconienne.

Alors que les députés conservateurs d’arrière-ban sont de plus en plus frustrés par la capacité du gouvernement à imposer des lois sans consulter le parlement, une rébellion encore plus importante est annoncée pour cette fois-ci.