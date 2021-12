par Mac Slavo, SHTF Plan :

Le virologue de renom, le Dr Geert Vanden Bossche, met en garde contre un effondrement du système de santé, en raison des complications provoquées par les « vaccins » COVID. Le Dr Bossche met également en garde contre les dommages causés au système immunitaire des vaccinés et les conséquences inévitables et graves qui en résulteraient.

Le Dr Vanden Bossche est un ancien cadre supérieur de la Fondation Bill et Melinda Gates et a déjà mis en garde contre ces nouveaux « vaccins » à ARNm. Il dit qu’il y a des dangers associés aux vaccins expérimentaux de transfert de gènes COVID-19 et a encouragé les non vaccinés à « rester non vaccinés » et a prédit un « effondrement de notre système de santé » inévitable en raison de complications de santé chez les vaccinés.

Le Dr Vanden Bossche, qui a également travaillé comme directeur principal de programme pour l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et a été considéré comme l’un des créateurs de vaccins les plus talentueux au monde, a créé une vidéo intitulée « Message to Austria » sur Le 20 novembre coïncide avec un grand rassemblement à Vienne s’opposant aux nouvelles mesures de verrouillage.

En ce qui concerne les « vaccinés » adultes, ceux qui ont été vaccinés, ont déjà eu la suppression de l’immunité innée et cela s’est déjà révélé être un problème dans cette population. « Ils vont en effet avoir du mal à contrôler un certain nombre de maladies », a-t-il déclaré.

Les données du gouvernement ont déjà commencé à montrer que le système immunitaire des gens est détruit au point de l’échec complet.

Une comparaison des rapports officiels du gouvernement suggère que les personnes entièrement vaccinées développent un syndrome d’immunodéficience acquise

Vanden Bossche a exprimé sa grande inquiétude pour « les vaccinés », déclarant « nous devons les aider autant que possible car ils auront besoin d’un traitement intensif dans de nombreux cas », il a observé que le pourcentage de ce groupe actuellement hospitalisé « est maintenant en constante augmentation . Alors que de plus en plus, avec l’entraînement du système immunitaire inné, avec plus d’exposition au virus, de plus en plus de personnes non vaccinées sont protégées. –Recherche mondiale

« Cela conduira inévitablement – ​​et je ne suis pas un prédicateur apocalyptique – mais cela conduira inévitablement à un effondrement de notre système de santé. Il ne peut en être autrement », a-t-il déclaré.

