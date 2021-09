Avertissement de virus extraterrestre alors qu’un scientifique affirme que des microbes spatiaux mystérieux pourraient être transférés dans l’ADN humain | Sciences | Nouvelles

Le professeur Paul Davies, astrobiologiste, cosmologue et directeur du Beyond Center for Fundamental Concepts in Science de l’Arizona State University, affirme que pour que la vie existe en dehors de la Terre, il doit y avoir un grand nombre de microbes et plusieurs agents microscopiques dans l’espace. Il pense que s’il y a une vie extraterrestre avec ces agents sur leur planète, alors il pourrait aussi y avoir des virus. M. Davies dit que les virus peuvent être comparés à des éléments génétiques mobiles. Il a déclaré: “Les virus font en fait partie du réseau de la vie.

“Je m’attendrais à ce que si vous avez une vie microbienne sur une autre planète, vous êtes tenu d’avoir – si cela doit être durable et soutenu – toute la complexité et la robustesse qui vont de pair avec la possibilité d’échanger des informations génétiques.”

Il a également mentionné un certain nombre d’études qui ont lié la possibilité d’un processus par lequel le matériel génétique des virus est incorporé dans les génomes des humains et d’autres animaux – c’est ce qu’on appelle le transfert horizontal de gènes.

M. Davies a déclaré que le transfert horizontal de gènes est quelque chose qui est possible si la vie cellulaire extraterrestre se trouve quelque part dans l’univers.

Il a ajouté: “Un de mes amis pense que la plupart, mais certainement une fraction importante, du génome humain est en fait d’origine virale.”

M. Davies pense également que s’il existe une vie extraterrestre, il doute fortement qu’elle soit homogène.

Il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’aller sur une autre planète, et il n’y aura qu’un seul type de microbe et il est parfaitement heureux. Je pense que ça doit être tout un écosystème »,

Mais même si cela peut sembler alarmant, M. Davies est convaincu que cela ne constituera pas une menace pour la race humaine.

Il a déclaré : « Les virus dangereux sont ceux qui sont très étroitement adaptés à leurs hôtes. S’il existe un virus vraiment extraterrestre, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas le moins du monde dangereux”,

“En fait, la partie la plus difficile de ce problème est quelle serait la microbiologie que vous auriez à prendre – ce n’est pas bon de prendre quelques porcs et pommes de terre et des choses comme ça et d’espérer quand vous arriverez à l’autre bout, tout ira être merveilleux et autonome.

Le nouveau livre de M. Davies, What’s Eating the Universe ?, a été publié la semaine dernière.