Avertissement de vol de chien après des images de caméra de sonnette dans le Merseyside | Royaume-Uni | Nouvelles

Nicola Freeman est maintenant « terrifiée » de promener ses chiens après avoir visionné le clip enregistré jeudi soir sur la sonnette Ring. Nicola, qui était sortie à l’époque avec son fils, a partagé les images sur les réseaux sociaux dans un avertissement frénétique aux autres propriétaires de chiens.

La mère a écrit: « On dirait qu’ils vérifient les maisons pour les chiens, il regarde à travers la vitre de la porte jusqu’à la cuisine où se trouvent nos chiens et dit » Pomeranian « , le nôtre n’est pas un Pomeranian mais c’est un chien blanc duveteux . »

Les images ont été capturées à l’adresse de West Kirby, dans le Merseyside, où les voisins de Nicola ont fait part de leur inquiétude et de leur soutien. Le propriétaire du chien a depuis informé la police.

S’adressant à Liverpool Echo, Nicola a déclaré: « Je venais de sortir avec mon fils et je pouvais voir sur mon téléphone qu’ils étaient à la porte, je suis donc rentré chez moi le plus rapidement possible, puis j’ai regardé la vidéo.

« Notre porte d’entrée est vitrée et vous pouvez voir à travers, quand je suis à l’intérieur, le rideau est fermé mais c’est difficile à faire lorsque vous sortez par la porte.

« L’homme a sonné à notre porte normale, pas la sonnette et vous pouvez voir que les chiens deviennent fous. »

Nicola a ajouté: « Quand je l’ai regardé au début, je n’ai pas réalisé ce qu’il avait dit, mais ensuite je l’ai regardé à nouveau. L’un de nos chiens est une chose blanche duveteuse et vous pouvez le voir regarder dans la direction de la cuisine et dites « poméranien » et écrivez-le.

« Je n’ai aucune idée de pourquoi il l’a dit à voix haute. Ce n’est pas un Poméranien mais je suppose que cela pourrait en ressembler un peu.

« Je l’ai mis sur le groupe Crimewatch Wirral pour avertir d’autres personnes et les gens ont dit de le signaler.

« Il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui ont dit avoir vu des gens avec une description similaire ou des choses similaires leur arriver.

« Quand j’ai appelé la police et ils ont été très utiles et apparemment, il y a eu quelques rapports de chiens ciblés de cette manière.

« Une dame qui habite en haut de la rue a dit à quelqu’un qu’elle connaissait que cela lui était arrivé et maintenant je suis pétrifiée de les laisser dans la maison.

« J’ai peur d’aller me promener seul avec eux dans le noir et je ne le ferai pas maintenant. Je m’inquiète maintenant de ce qui va se passer. »

Un porte-parole de la police du Merseyside a déclaré: « Nous avons été contactés à 20h30 hier soir, le jeudi 14 octobre, par un résident de Frankby Road à West Kirby à la suite d’informations selon lesquelles 20 minutes plus tôt, un homme avait été vu sur sa sonnette en train de regarder par sa porte et fenêtre.

« L’homme est parti peu de temps après. Rien n’indique qu’il ait tenté d’entrer dans la propriété.

« Les policiers locaux ont été sensibilisés. »