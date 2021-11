Avertissement de Yellowstone alors que le méga volcan « se prépare à exploser » : « Vous ne pouvez rien faire » | Sciences | Nouvelles

Le volcan, qui n’est qu’un exemple parmi une poignée de « supervolcans » du monde, a connu trois éruptions au cours des trois derniers millions d’années. Le dernier est survenu il y a 630 000 ans et était 1 000 fois plus gros que l’éruption du mont St Helens en 1980 – un événement qui a causé plus d’un milliard de dollars (741 millions de livres sterling) de dommages. Lors de la dernière éruption de Yellowstone, le grand volume de matière a provoqué l’effondrement du sol, créant une dépression maintenant connue sous le nom de caldeira, qui mesure 55 km sur 80 km de large.

La prochaine éruption devrait avoir des effets catastrophiques dans le monde entier et a été explorée dans le court-métrage documentaire de What If, « Et si le volcan de Yellowstone éclatait demain ? »

Le narrateur a noté : « En ce moment, aux États-Unis, l’un des plus grands volcans du monde se prépare à exploser.

« Si Yellowstone décidait d’entrer en éruption, les résultats seraient dévastateurs.

« Il a éclaté trois fois au cours des trois derniers millions d’années, ce qui a amené certaines personnes à se demander si nous devrions nous inquiéter d’une autre éruption dans un avenir proche.

« Mais si l’éruption avait lieu demain et que vous viviez en Amérique du Nord, vous ne pourriez pratiquement rien faire pour vous préparer. »

En termes géologiques et volcaniques, « un futur proche » peut signifier des centaines de milliers d’années.

Cependant, le documentaire a ensuite examiné la production potentielle de lave, notant que Yellowstone produirait probablement peu de coulées de lave.

En effet, avant que la lave ne devienne de la lave, elle est connue sous le nom de magma.

Une grande partie du magma de Yellowstone ne se transformerait pas en lave car l’intensité d’une éruption forcerait la majeure partie à tirer dans le ciel.

Il deviendrait alors des particules de cendres en suspension dans l’air : de petits morceaux de roche déchiquetée et brûlants.

Cela seul affecterait plus ou moins l’ensemble des États-Unis et du Canada.

JUSTIN: Archéologie : un fossile vieux de 146 000 ans pourrait être une nouvelle espèce humaine

Des dizaines de millions de personnes dans un rayon de 1 000 km (621 miles) mourraient.

Les cendres, une fois aspirées, formeraient un mélange semblable à du ciment dans vos poumons, provoquant une suffocation.

Pendant ce temps, à l’extérieur, les bâtiments s’effondreraient – seulement 30 cm (12 pouces) de cendres suffisent pour effondrer les toits.

Les experts suggèrent que, même si vous étiez en dehors de la plage de 1 000 km, vous auriez toujours des problèmes car, même sur la côte est des États-Unis, environ un centimètre de cendres serait tombé – une quantité toujours dangereuse pour les poumons humains.

A NE PAS MANQUER

Sondage en Russie : le Royaume-Uni devrait-il détourner du gaz vers l’UE si Poutine coupe ses approvisionnements ? [REPORT]

Alerte au tremblement de terre au milieu de la fonte des glaces : « La Terre va mordre » [INSIGHT]

Alerte à la fin du monde : les satellites de la NASA découvrent l’atmosphère [ANALYSIS]

Certaines cendres se rendraient en Europe, tandis que le reste du monde connaîtrait des changements climatiques extrêmes.

La température mondiale chuterait d’environ 10°C et pourrait durer jusqu’à une décennie.

Les cendres affecteraient également les cultures, l’approvisionnement en eau et presque tout ce dont nous dépendons.

Des organisations comme la NASA ont travaillé sur des solutions pour empêcher un événement aussi dévastateur.

Une possibilité qui a été explorée est d’augmenter la quantité d’eau à Yellowstone.

Celui-ci aurait pour but d’extraire de la chaleur au jour le jour et ainsi de réduire le risque d’éruption.

Mais en termes pratiques, il est probablement impossible de convaincre les politiciens de sanctionner une telle initiative.

Cependant, un autre plan que la NASA a élaboré consiste à percer un trou de 10 km dans Yellowstone et à y pomper de l’eau à haute pression.

Cela ferait circuler l’eau et la renverrait à une température estimée à 350C (662F), et extrairait lentement jour après jour la chaleur du volcan.

Les estimations suggèrent qu’un tel projet coûterait environ 3,46 milliards de dollars (2,69 milliards de livres sterling), mais produirait de l’électricité à des prix compétitifs, et s’accompagnerait donc d’une prise attrayante qui pourrait convaincre les politiciens de faire l’investissement.