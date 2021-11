Avertissement d’Eddie Howe sur la situation à Newcastle

Le nouveau patron de Newcastle, Eddie Howe, a averti qu’il n’avait pas de « baguette magique » qui sortirait le club de son combat pour la relégation en Premier League.

Howe, 43 ans, a été nommé successeur de Steve Bruce le lundi et il a suivi une formation mardi. Mercredi était le jour pour parler aux médias et rencontrer les fans. S’exprimant pour la première fois, il a déclaré que parler d’une frénésie de dépenses en janvier n’était pas au sommet de son ordre du jour.

Les Magpies sont à domicile contre Brentford samedi – un match qu’ils doivent simplement gagner pour inspirer confiance.

Howe a déclaré: «Nous avons eu de très bonnes conversations, mais je n’ai pas trop approfondi le club car tout est une question de court terme et évidemment de la position de l’équipe.

«Nous devons essayer de résoudre ce problème très rapidement, monter en championnat, et l’objectif est de rester dans la ligue et d’éviter la relégation. C’est vraiment mon objectif principal en ce moment et tout le reste peut attendre un autre jour.

« Je suis absolument convaincu que nous le pouvons, mais je ne fais aucune promesse à ce sujet. Il n’y a pas de baguette magique et cela va demander beaucoup de travail acharné, inculquer ce que nous voulons aux joueurs très rapidement.

« Jusqu’à présent, leur application a été extrêmement impressionnante. Mais nous devrons être cohérents pour y arriver.

Cela fait plus d’une décennie que Howe a commencé sa carrière de gestionnaire à Bournemouth. Il les a conduits à la promotion du quatrième niveau sous un embargo sur les transferts. Et l’ancien patron de Burnley a déclaré qu’il était resté fidèle aux leçons de sa première saison réussie.

Howe est fermement convaincu que le poids financier ne suffira pas à lui seul à réaliser les grandes ambitions des nouveaux propriétaires.

« Mes expériences à Bournemouth étaient si uniques, dès la première saison, j’ai essayé de garder le club dans la Ligue de football. Puis un embargo sur les transferts et devoir travailler sans fonds », a ajouté Howe.

« Nous avons été promus cette année-là et cela m’a appris à essayer de tirer le meilleur parti des outils dont vous disposez. Ne pas voir le marché des transferts comme vos seuls outils pour réussir.

« Ces principes ont duré avec moi jusqu’à maintenant. Et je pense qu’ils m’aideront beaucoup dans ce travail.

Howe a refusé un certain nombre de postes de haut niveau après avoir quitté Bournemouth l’année dernière et a révélé qu’il s’était engagé en privé à retirer 12 mois du jeu pour passer du temps avec sa famille et étudier de nouvelles approches de gestion.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« L’attraction de ce club est énorme »

Appelant le rôle de Newcastle «un honneur et un privilège», Howe a ajouté: «Tout se sentait bien. L’attraction de ce club est énorme, la taille et l’histoire du club, et évidemment les nouveaux plans ambitieux des nouveaux propriétaires.

« J’ai eu beaucoup d’autres options. Mais je voulais prendre mon temps et je voulais vraiment utiliser mon temps en dehors du jeu. Je me sens revigoré, plein d’énergie et prêt à commencer à travailler.

« Si vous avez regardé mes équipes de Bournemouth, nous avons toujours essayé d’être aux avant-postes et de jouer un football courageux et offensif. Et je ne vais pas soudainement venir ici avec un autre manager et faire des choses que je n’ai pas faites.

« Je ne dis pas que nous allons être totalement différents. Mais avec le temps, je pense que vous verrez des changements positifs dans ce que nous essayons de faire, car en fin de compte, je veux voir le type de football qui divertit et excite les gens, et je pense que c’est le type de football que les supporters de Newcastle veulent.

LIRE LA SUITE: Howe veut un ami proche de Liverpool avec lequel il a tenu une réunion surprise avec Anfield à Newcastle