Ces virus provoquent généralement des maladies respiratoires et intestinales et ont déjà provoqué trois épidémies au cours des 20 dernières années – le SRAS en 2002, le MERS en 2012 et le COVID-19 en 2019.

On pense que le virus du SRAS-CoV-2 est passé à l’homme à partir de chauves-souris infectées dans la ville chinoise de Wuhan, dans la province du Hubei, fin 2019.

Les mammifères ailés sont également soupçonnés de transmettre le virus à d’autres espèces – peut-être des pangolins.

Tout comme les rats identifiés par les chercheurs de Princeton, les chauves-souris peuvent être porteuses de plusieurs coronavirus sans tomber elles-mêmes malades.

Selon les chercheurs, cela soulève la nécessité d’identifier et de mieux comprendre quelles autres espèces ont développé une résistance aux agents pathogènes viraux.

L’année dernière, par exemple, des scientifiques étudiant les populations de chauves-souris indigènes de l’Ouganda ont identifié une souche du virus de la rubéole en suspension dans l’air, responsable de la rougeole allemande.