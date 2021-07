Avertissement des talibans : les insurgés pourraient ‘s’emparer complètement’ de l’Afghanistan, prévient le haut général américain | Monde | Nouvelles

Afghanistan : des combattants talibans capturent du matériel militaire américain

Pendant ce temps, Washington craint que le gouvernement de Kaboul ne s’effondre d’ici six mois, ce qui serait un casse-tête majeur pour le président Joe Biden. S’exprimant hier, M. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a admis que les talibans semblaient avoir un « élan stratégique ».

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : “Il y a une possibilité d’une prise de contrôle complète des talibans ou une possibilité d’un certain nombre d’autres scénarios. Je ne pense pas que la fin du jeu soit encore écrite.”

Sous le choc d’une augmentation des pertes sur le champ de bataille, l’armée afghane révise sa stratégie de guerre contre les talibans pour concentrer ses forces autour des zones les plus critiques comme Kaboul et d’autres villes, les postes frontaliers et les infrastructures vitales, ont déclaré des responsables afghans et américains.

La stratégie risquée cédera inévitablement du territoire aux insurgés talibans.

Le général Mark Milley est président des chefs d’état-major interarmées (Image: GETTY)

Combattants talibans en Afghanistan en 2018 (Image : GETTY)

Les responsables affirment qu’il s’agit d’une nécessité militaire alors que les troupes afghanes débordées tentent d’empêcher la perte des capitales provinciales, ce qui pourrait profondément fracturer le pays.

M. Milley a déclaré qu’une telle approche impliquerait “d’abandonner les centres de district” pour protéger un centre de population plus important, comme la capitale.

La consolidation des forces, qui a été publiquement reconnue mais n’a pas été rapportée avec autant de détails auparavant, coïncide avec le retrait militaire américain avant la fin officielle de la mission militaire le 31 août, sur ordre du président Joe Biden.

Le président américain Joe Biden (Image: GETTY)

Les insurgés talibans prennent le contrôle de plus en plus de territoires, que le Pentagone a estimé mercredi s’étendre désormais à plus de la moitié des centres de district afghans.

Les talibans font également pression sur la périphérie de la moitié des capitales provinciales, essayant de les isoler.

Les évaluations du renseignement américain indiquent que le gouvernement afghan pourrait tomber en aussi peu que six mois.

Des membres des forces de sécurité afghanes participent à une opération militaire contre des militants talibans (Image : GETTY)

Des combattants de la milice afghane surveillent un avant-poste contre les insurgés talibans (Image : GETTY)

Un responsable afghan, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que la “réorientation” des troupes aiderait l’Afghanistan à conserver un territoire stratégique et à défendre les infrastructures, notamment un barrage construit avec l’aide de l’Inde et les principales autoroutes.

Mais la consolidation des troupes signifie également laisser d’autres zones sans surveillance dans un mouvement peu susceptible de se passer bien les communautés afghanes et les groupes ethniques susceptibles de se sentir abandonnés aux talibans.

Le responsable afghan a déclaré : « Comment communiquez-vous cela à un public qui a été nerveux – et c’est compréhensible – au cours des dernières semaines au cours desquelles les talibans ont pris le contrôle de districts ?

“Parce qu’une grande partie de cette réorientation impliquerait, au moins à court terme, que les talibans comblent le vide que nous laissons derrière nous.”

Le général de marine américain Kenneth McKenzie, commandant du commandement central américain, qui supervise les forces américaines en Afghanistan et le soutien aux troupes afghanes, a déclaré que les Afghans savaient qu’ils devaient choisir leurs batailles.

Il a expliqué : « Vous ne pouvez pas tout défendre. Si vous défendez partout, vous ne défendez nulle part. Je pense donc que les Afghans se rendent compte qu’ils doivent se consolider.

Fiche d’information sur la guerre civile en Afghanistan (Image : Express)

Le ministère afghan de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les gains territoriaux rapides des talibans secouent les Afghans au moment même où les États-Unis se retirent d’une guerre qui a réussi à punir al-Qaïda après ses attaques du 11 septembre 2001 contre New York et Washington, mais n’a rien apporté de proche de la paix pour l’Afghanistan.

M. Biden a promis de fournir une aide financière aux forces afghanes et de redoubler d’efforts diplomatiques pour relancer les pourparlers de paix au point mort.

Mais les talibans n’ont pas répondu lundi aux appels de 15 missions diplomatiques et du représentant de l’OTAN en Afghanistan pour arrêter leurs offensives militaires.

Le général de marine américain Kenneth McKenzie (Image: GETTY)

Les insurgés et le gouvernement afghan n’ont pas non plus réussi à s’entendre sur un cessez-le-feu lors des pourparlers à Doha pour les vacances de l’Aïd cette semaine.

Dans le passé, les talibans ont appelé à de courts cessez-le-feu pour l’Aïd, affirmant qu’ils voulaient laisser les Afghans les passer en paix.

Les responsables militaires américains craignent que les talibans cherchent à mettre fin à la guerre avec une victoire sur le champ de bataille, plutôt qu’à la table des négociations.

Plus d’un quart de million d’Afghans ont été forcés de quitter leur foyer cette année, selon les Nations Unies.