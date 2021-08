Avertissement d’infestation de rats au Royaume-Uni: la lutte antiparasitaire blâme la «tempête parfaite» pour un nombre record de maisons | Royaume-Uni | Nouvelles

Royaume-Uni : un expert met en garde contre l’augmentation du nombre de rats dans les villes

Selon les rapports, les entreprises de lutte antiparasitaire font face à un nombre record d’infestations de rats en raison des changements climatiques fréquents. Des températures plus chaudes ont entraîné une augmentation de la reproduction tandis que des terriers inondés ont forcé les rongeurs à s’installer dans les maisons de haut en bas du pays.

Un temps plus doux permet à plus de rongeurs de vivre et de longs étés chauds créent des conditions parfaites pour que les jeunes souris et rats quittent le nid et se reproduisent rapidement.

En automne et en hiver, la pluie et une baisse de température font migrer les rats et les souris à l’intérieur où il y a plus de nourriture et d’abris.

Avec la pluie qui tombe, les rats sont généralement déplacés de leurs terriers et entrent à l’intérieur.

Les signes d’un problème de rongeur comprennent une odeur inhabituelle semblable à celle de l’ammoniac, de petites excréments sombres, des marques graisseuses sur les murs ou les plinthes et des marques de rongement.

Le temps pluvieux et chaud crée une tempête parfaite pour les rats (Image: .)

Entendre des bruits de grattement, surtout la nuit, est également un signe de rats et de souris, et leur nature nocturne signifie qu’ils peuvent rester cachés longtemps avant que vous ne commenciez à soupçonner qu’ils ont envahi votre maison.

Au cours des dernières semaines, il y a eu une vague de rats repérés dans les rues en raison de la pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, les acheteurs ont été horrifiés et dégoûtés après qu’une invasion de rats se soit précipitée sur un chemin près d’une Islande locale à Wolverhampton.

Jemma Orme, 43 ans, qui faisait du shopping avec son fils, a filmé les rats mais a déclaré que cela ne montrait pas combien il y avait de rats.

Le temps crée une tempête parfaite pour les infestations de rats (Image: .)

Elle a déclaré : « J’ai déjà vu des rats à Bilston, mais pas tant que ça !

“Le clip vidéo ne les montre pas tous.”

Le conseil municipal de Wolverhampton a déclaré que les rats étaient attirés par des gens qui jetaient de la nourriture sur le sol pour nourrir les oiseaux.

Pendant la pandémie de coronavirus, le nombre de rats a grimpé en flèche dans les zones suburbaines en raison de la fermeture des pubs et des restaurants.

Fin juillet, Londres a été avertie de se préparer à une invasion de rats après qu’une femme a été attaquée par plus de 100 rongeurs dans un parc.

L’incident choquant se serait produit le 19 juillet, lorsque Susan Treftub se promenait dans le parc Blondin à Ealing.

Mme Treftub a affirmé que les animaux se sont précipités vers elle avant de se jeter sur elle – même si heureusement, elle s’en est sortie indemne.

Le mois dernier, il a été signalé que des rats de la “taille de chats” tourmentaient une rue du nord de Belfast en raison d’une ruelle envahie par la végétation.

Le temps chaud et pluvieux crée une tempête parfaite pour les rats (Image: .)

En février, le Belfast Telegraph a rapporté que la population de rats dans la ville avait bondi de 25% en seulement 12 mois.

Interrogé sur cette histoire inhabituelle, Paul Blackhurt, directeur de l’académie technique de Rentokil Pest Control, a déclaré que les risques pour la santé associés aux rats ne devaient pas être sous-estimés.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il convient de noter qu’un rat est un animal sauvage et s’il est menacé d’être attrapé ou piétiné, il peut réagir en mordant de manière à se défendre.

« Les rongeurs jouent un rôle dans la transmission de nombreux agents pathogènes pathogènes aux humains.

Une infestation de rats afflige le Royaume-Uni (Image: .)

“L’une des plus grandes menaces est que les rats sont porteurs de leptospires, qui peuvent provoquer la maladie de Weil chez l’homme s’ils sont mordus ou entrent en contact avec l’urine de rongeurs.”

La maladie bactérienne peut provoquer deux à quatre symptômes pseudo-grippaux légers à graves, notamment des maux de tête, des frissons, des vomissements, de la diarrhée et des éruptions cutanées.

Le risque de contracter la maladie de Weil est assez faible, bien qu’exacerbé dans les environnements plus humides, a déclaré M. Blackhurt.