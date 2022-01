Avertissement d’inondation au Royaume-Uni : le niveau de la rivière est proche de la chute de la barrière de la Tamise – Londres fait face à une violation | Météo | Des nouvelles

Après que 2021 ait vu des crues éclair ravager Londres du 12 au 25 juillet, les prévisions pour les systèmes de pression de maintien de janvier pourraient générer une « marée particulièrement haute » mardi. À la suite des prévisions, la barrière de la Tamise sera fermée mardi dans le but d’empêcher les niveaux de la rivière de dépasser les défenses.

Un avertissement d’inondation est en place pour la Tamise, le niveau de la rivière devant être élevé en raison des marées de printemps de Putney Bridge à Teddington Weir.

Selon l’Agence pour l’environnement, la marée haute prévue à Richmond devrait être de 4,70 m au-dessus du niveau de référence des munitions (AOD) à 15 heures lundi et de 5,03 mAOD à 3 heures du matin mardi.

L’alerte du gouvernement a ajouté: «Des inondations des routes et des sentiers de faible altitude sont attendues, qui peuvent exister pendant une à deux heures de chaque côté de la marée haute. On ne s’attend pas à une inondation des propriétés.

«Nous pensons qu’il existe une possibilité d’inondation pour Putney Embankment (SW15), Chiswick Mall et Strand on the Green (W4), Thames Bank à Mortlake (SW14), Ranelagh Drive (TW1), Friars Lane et Water Lane (TW9), Riverside et The Embankment à Twickenham, et le chemin de halage sous Teddington Lock.

Alan Atkin, membre de l’équipe de prévision et d’intervention en cas d’inondation de l’Agence environnementale, a publié sur Twitter que la barrière de la Tamise devrait être fermée mardi en raison de l’avertissement.

Il a déclaré: « Les niveaux de rivière prévus mardi après-midi suggèrent qu’ils pourraient être sur le point de dépasser les défenses contre les inondations dans le centre de Londres.

« Semble être notre 202e fermeture de la défense contre les inondations. »

Le 31 décembre, il a également publié un graphique de Weather Online, montrant un système de basse pression qui, a ajouté M. Atkin, « pourrait générer un raz-de-marée et une marée particulièrement haute ».

Il intervient après le début d’un examen indépendant, cherchant à examiner « l’étendue et les causes » des crues éclair à Londres en juillet.

Le London Flood Review, commandé par Thames Water et lancé mardi, « évaluera les performances des systèmes de drainage » et « recommandera comment les risques croissants de futures inondations peuvent être gérés ».

Un groupe d’experts indépendants procédera à l’examen, avec le stratège de l’eau Mike Woolgar présidant le panel.

Il a déclaré: « Les inondations extrêmes que Londres a connues l’été dernier sont probablement révélatrices d’événements que nous pourrions voir davantage dans le cadre du changement climatique.

« De telles inondations sont effrayantes pour les personnes touchées et le désordre, les pertes et les dommages subis par tant de personnes soulignent à quel point cet examen est important. »

Le rapport final sera présenté en séance publique au premier semestre 2022.

Warren Buckley, directeur de la vente au détail de Thames Water, a ajouté : « Nous accueillons et soutenons la London Flood Review, dirigée par Mike Woolgar.

« Les conditions météorologiques extrêmes qui ont conduit à certains des incidents d’inondation cet été devraient devenir la nouvelle norme pour le Royaume-Uni.

« Veiller à ce que notre réseau puisse fonctionner et minimiser les risques d’inondations futures doit désormais devenir la nouvelle priorité collective de toutes les organisations impliquées dans le réseau d’eau et les systèmes de drainage de Londres.

« Bien que nous ne puissions pas empêcher toutes les inondations de se produire, nous savons que nous pouvons faire mieux et nous devons investir dans les ressources aujourd’hui afin de renforcer la résilience demain.

«Cet examen indépendant sera au cœur des améliorations futures à Thames Water, et nous espérons qu’il s’avérera également utile pour toutes les autorités ayant des responsabilités en matière de gestion des eaux de surface.»

Lors des crues éclair de juillet, un mois de pluie est tombé en trois heures, avec quatorze alertes aux inondations mises en œuvre pour la majeure partie de la capitale et certains comtés voisins.

Après les tempêtes, les habitants et les politiciens de Kensington et Chelsea ont critiqué les dirigeants de Thames Water après que des dizaines de personnes ont été forcées de quitter leur domicile.

Des images des médias sociaux montraient des équipes tentant de secourir des conducteurs bloqués qui risquaient d’être submergés par la montée des eaux.

Des crues d’eau se sont déversées dans la station DLR de Pudding Mill Lane à Stratford, créant des tourbillons au niveau des barrières de tickets.

Les fermetures de stations dues aux inondations comprenaient Covent Garden, Edgware Road, Gants Hill, Kennington, North Greenwich, Pudding Mill Lane, Stepney Green, Stockwell et Surrey Quays.