Il émane d’experts de la Clinique universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE), en Allemagne. Leur nouvelle étude, publiée dans l’European Heart Journal, a montré que les infections à coronavirus laissent des traces même si les personnes touchées sont asymptomatiques. Ceci est important car la variante Omicron, qui se répand actuellement dans le monde entier, est souvent sans symptôme ou bénigne.

L’étude a montré que même une évolution bénigne de la maladie peut endommager divers organes.

Au total, 443 personnes âgées de 45 à 74 ans ont été examinées de manière approfondie après une infection par le SRAS-CoV-2 avec seulement des symptômes plus légers.

Les participants à l’étude infectés par le coronavirus n’ont signalé aucun symptôme, léger ou tout au plus modéré au moment de l’infection.

La grande majorité d’entre eux, 93 pour cent, ont été traités uniquement en ambulatoire.

Mais les résultats ont révélé que ces sujets « présentaient des signes de lésions organiques à moyen terme, par rapport aux personnes non infectées ».

Dans un communiqué, les chercheurs ont déclaré : « Dans le test de la fonction pulmonaire, un volume pulmonaire réduit d’environ trois pour cent et une résistance légèrement accrue des voies respiratoires ont été documentés chez les participants.

« Les examens cardiaques ont montré une diminution moyenne de la puissance de pompage de un à deux pour cent et une augmentation de 41 pour cent d’une protéine marqueur dans le sang, qui fournit des informations sur le stress sur le cœur. »

Ils auraient également trouvé des signes de thrombose veineuse de la jambe deux à trois fois plus souvent et une diminution de la fonction rénale d’environ deux pour cent.

Mais il n’y avait aucune détérioration trouvée dans la fonction cérébrale.

Raphael Twerenbold, directeur du centre d’études scientifiques, a déclaré : « Cette connaissance est extrêmement importante, en particulier en ce qui concerne la variante actuelle d’Omicron qui semble principalement être associée à des symptômes plus légers.

Stefan Blankenberg, directeur médical du Heart and Vascular Center de l’UKE, a ajouté : « Les résultats nous permettent d’identifier à un stade précoce d’éventuelles complications organiques et d’initier les mesures thérapeutiques appropriées. »

Cela survient alors que certains des plus grands hôpitaux de Grande-Bretagne interdisent les visiteurs en raison des inquiétudes suscitées par l’augmentation spectaculaire des cas d’Omicron.

Ils comprenaient Guy’s et St Thomas’ et Barts, à Londres, ainsi que des fiducies à Bath, Ipswich, Lancaster, Liverpool, Nottingham, Preston, Rotherham, Sheffield et Sunderland.

Plusieurs autres grandes fiducies avaient déjà rétabli les interdictions à partir de novembre.

Les patrons du NHS ont déclaré que les nouvelles règles – qui devraient être en place pendant plusieurs semaines – faisaient partie des «choix difficiles» auxquels étaient confrontés les hôpitaux confrontés à une situation «très difficile» en raison de la nouvelle variante.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.