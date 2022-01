L’avertissement météo jaune s’applique à l’est, au sud-ouest et au sud-est de l’Angleterre, ainsi qu’au Pays de Galles et à Londres. On s’attend à ce que des orages frappent ces zones entre 12h00 et 18h00. On s’attend également à ce que 15 à 20 mm de pluie tombent également pendant cette période.

Le Met Office a déclaré: « Une bande de fortes averses et d’orages se déplacera rapidement vers l’est aujourd’hui, donnant une période de pluie intense et peut-être 15 à 20 mm de pluie à quelques endroits en une heure ou moins.

« Ceux-ci peuvent être accompagnés d’éclairs, de grêle et de vents forts avec un faible risque que certains endroits puissent voir des rafales de 50 mph. »

Le Met Office a également averti que des inondations soudaines pourraient survenir sur les routes.

Il peut également y avoir des annulations de trains et de bus et des coupures de courant.

C’est une histoire marquante, d’autres suivront…