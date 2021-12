Avertissement du Met Office : De nouvelles alertes météorologiques pour la glace sont émises alors que les Britanniques affrontent le chaos aux heures de pointe | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement de glace jaune tôt le matin sur la pointe nord du Royaume-Uni. Le service météorologique national britannique a fait l’annonce peu après 5 heures du matin.

Il affectera certaines parties de la Cumbrie, de vastes pans de l’Écosse et la majeure partie de l’Irlande du Nord.

Le Met Office a déclaré: « Les plaques de glace peuvent perturber les voyages ce matin. »

Ils suggèrent également que les gens peuvent « s’attendre » à des blessures dues aux glissades et aux chutes et à certaines plaques de glace non traitées sur les routes, les trottoirs et les pistes cyclables.

Les autorités locales concernées comprennent Central Tayside & Fife, Highlands & Eilean Siar, le nord-ouest de l’Angleterre, l’Irlande du Nord, les Orcades et les Shetland, le sud-ouest de l’Écosse et les frontières de Lothian et Strathclyde.

Mme Mitchell a expliqué que la glace à travers la région survient après que les averses aient rencontré des températures basses aux premières heures de ce matin.

Les mêmes zones pourraient être témoins de grêle plus tard dans la journée alors que les conditions hivernales continuent d’affecter les zones autour de la mer d’Irlande.