Avertissement du Met Office PROLONGÉ alors que la foudre et la grêle inondent le Royaume-Uni en HEURES – dernières cartes | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis deux avertissements d’orage jaune aujourd’hui (9 août) pour certaines parties de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. L’avertissement d’orage du Met Office pour l’Écosse a récemment été mis à jour pour s’étendre plus au nord, la période d’avertissement étant prolongée jusqu’à plus tard dans la nuit.

L’avertissement d’orage jaune pour l’Écosse est actif de 12h00 à 23h00 aujourd’hui et couvre des zones telles que Dumfries, Stirling, Édimbourg, Perth, Dundee et Aberdeen.

L’avertissement se lit comme suit : “Des averses abondantes et lentes se développeront lundi.

“Certains endroits les manqueront, mais là où ils se produisent, 15 à 30 mm de pluie peuvent tomber en peu de temps, peut-être avec 50 à 70 mm sur plusieurs heures à quelques endroits.

“Certaines de ces averses peuvent également être orageuses, très probablement sur l’est de l’Écosse. Les averses s’éteindront pendant la soirée.”

Selon les prévisions à long terme du Met Office, cette période pourrait probablement voir des “conditions plus stables”.

Les prévisions à long terme du Met Office pour le lundi 23 août au lundi 6 septembre indiquent : « Bien que la confiance soit très faible pendant cette période, une tendance générale vers des conditions plus stables est probable.

“Des conditions quelque peu instables et changeantes sont les plus susceptibles de rester en place au début de la période, celles-ci cherchant à céder la place à des conditions plus stables et plus sèches à la fin.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne, avec un potentiel de temps plus chaud plus tard dans le mois.”