Avertissement du NHS : les listes d’attente pourraient dépasser les 13 millions | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de quatre millions de personnes étaient sur une liste d’attente du NHS avant même la pandémie (Image: PA Images)

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a déclaré que les autorités lui avaient dit que les listes d’attente pourraient atteindre 13 millions.

L’Institute for Fiscal Studies prévient aujourd’hui que le chiffre est “bien dans le domaine du possible” et montre comment la situation s’est détériorée pendant les mois de verrouillage.

Le rapport intervient alors que la BMA avertit que la main-d’œuvre du NHS est «épuisée et épuisée». Le Royal College of Nursing affirme également qu’il existe « des niveaux d’épuisement sans précédent ».

L’IFS précise que le nombre de personnes en attente de traitement pourrait augmenter encore plus qu’on ne le craignait. Il indique que le résultat final dépendra de la capacité du NHS « à étendre sa capacité et à traiter plus de patients qu’il ne le faisait avant la pandémie ».

Un défi majeur consiste à faire face aux millions de personnes qui n’ont pas reçu de soins et qui devraient maintenant se manifester. L’IFS craint que le NHS soit « potentiellement paralysé par les mesures de contrôle des infections et la nécessité continue de traiter un nombre élevé de patients Covid-19 ».

Présentant l’ampleur du défi, le rapport indique : « Le nombre de personnes sur la liste d’attente a augmenté d’environ 900 000 depuis le début de la pandémie et s’élève désormais à 5,3 millions – le niveau le plus élevé depuis l’introduction de la définition actuelle en 2007 , et plus du double du chiffre de 2,3 millions de janvier 2009, lorsque la liste d’attente était la plus courte.

Le groupe de réflexion affirme qu’il y a eu une « augmentation par 200 » du nombre de personnes qui attendent plus d’un an pour leurs soins par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Son rapport décrit comment, en février de l’année dernière, seulement 1 600 personnes environ attendaient depuis 12 mois ou plus ; en mai de cette année, le chiffre avait atteint 436 000.

Sept millions de personnes de moins ont rejoint les listes d’attente entre mars 2020 et mai 2021 que ce qui aurait été prévu en temps normal. Une question majeure est de savoir combien de ces patients « disparus » se présenteront désormais pour un traitement.

L’IFS affirme que si seulement les deux tiers des patients disparus reviennent, les listes d’attente pourraient « facilement dépasser 13 millions » et « continuer à s’allonger ».

Max Warner, auteur de l’analyse, a déclaré : « Plus de quatre millions de personnes figuraient sur une liste d’attente du NHS avant même la pandémie. Covid-19 n’a fait qu’empirer les choses, car des millions de personnes ont raté un traitement et des millions d’autres n’ont même pas été inscrites sur la liste d’attente pour commencer.

“Il existe un risque réel que si le NHS ne trouve pas de moyens efficaces pour augmenter sa capacité – un défi dans le meilleur des cas, encore moins après une pandémie majeure – alors des listes d’attente beaucoup plus longues seront avec nous pour les années à venir.”

Le secrétaire à la Santé Sajid Javid (Image: PA Images)

Patricia Marquis, directrice du Royal College of Nursing en Angleterre, a déclaré : « Ces chiffres confirment l’immense tâche qui attend les services de santé et de soins pour se remettre de la pandémie. Nous sommes entrés dans la pandémie avec 50 000 postes d’infirmières vacants au Royaume-Uni et le personnel souffrant de niveaux d’épuisement et de stress sans précédent quitte la profession.

« Si le secrétaire à la Santé veut faire face à la crise imminente des listes d’attente, il devrait commencer par investir dans la main-d’œuvre. Une augmentation salariale significative démontrera la valeur et aidera à retenir le personnel infirmier expérimenté que les services de santé ne peuvent pas se permettre de perdre avec ce défi à venir.

Le Dr Chaand Nagpaul, qui préside le conseil du syndicat des médecins, le BMA, a averti : liste d’attente des soins et pour remédier à l’arriéré croissant qui se compose d’un nombre record et non désiré de patients… [The] Le service de santé ne peut pas par magie augmenter sa capacité et simplement «traiter plus de patients qu’avant Covid».

« Nous avons une grave pénurie de main-d’œuvre : le nombre de médecins pour 1 000 habitants en Angleterre a 25 ans de retard sur les pays comparables de l’Union européenne, ce qui signifie qu’une estimation de près de 50 000 médecins supplémentaires est nécessaire pour relever les défis actuels du pays en matière de soins de santé.

“En fin de compte, le gouvernement doit être honnête avec le public au sujet de l’ampleur du problème et du temps qu’il faudra à l’arriéré pour se résorber.”

Jonathan Ashworth, secrétaire fictif du Labour à la santé, a déclaré: «Cette analyse devrait être un signal d’alarme pour les ministres. Il est inacceptable que tant de patients attendent plus longtemps dans la douleur et la détresse pour un traitement vital, y compris des soins contre le cancer. « Des centaines de milliers de personnes attendent plus d’un an pour des opérations et certains attendent même plus de deux ans, risquant ainsi leur santé à long terme. Des années de sous-financement et de coupes dans les soins de santé avaient déjà laissé à notre NHS des listes d’attente qui montaient en flèche avant que la pandémie ne frappe.

“Compte tenu de ces avertissements, il est maintenant encore plus urgent qu’un plan de sauvetage à long terme soit mis en place pour donner au NHS les ressources et le personnel dont il a besoin pour réduire les listes d’attente et réduire les temps d’attente pour le traitement.”

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Notre NHS a surmonté des défis importants tout au long de cette pandémie mondiale et nous soutenons le service de santé avec 9,6 milliards de livres sterling pour l’aider à se remettre de Covid-19.

«Cela comprend un investissement dédié de 1 milliard de livres sterling cette année pour lutter contre l’arriéré et réduire les listes d’attente, notamment en augmentant la capacité. Le NHS teste également des moyens innovants pour accélérer la récupération élective et permettre à davantage d’hôpitaux d’aller plus loin, plus rapidement.

«Nous continuerons à soutenir le NHS pour fournir les rendez-vous, les opérations et les traitements dont les gens ont besoin.»