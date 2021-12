Avertissement du VP Harris : la démocratie est en danger

Rebecca MorinDim 26 décembre 2021, 08:19·4 min de lectureDans cet article :

WASHINGTON – La vice-présidente Kamala Harris a déclaré que les États-Unis pourraient perdre leur statut de modèle pour le monde – et la démocratie elle-même serait mise en danger – si la législation sur les droits de vote n’était pas adoptée.

Harris, qui a pris les devants en matière de droits de vote, a déclaré lors d’une large interview diffusée dimanche sur « Face the Nation » de CBS News, que les gens du monde entier regardent les États-Unis « parce que nous nous sommes présentés comme un modèle de … la capacité d’une démocratie à coexister avec une force et un pouvoir économiques.

Mais Harris a averti que si les législateurs n’adoptaient pas de législation pour préserver les droits de vote, la position des États-Unis pourrait être menacée.

« Nous avons été un modèle en disant, vous pouvez voir cela et aspirer à cela et rejeter les autocraties et le leadership autocratique », a déclaré Harris. « En ce moment, nous sommes sur le point de nous retirer de la carte en tant que modèle, si nous laissons les gens détruire l’un des piliers les plus importants d’une démocratie, à savoir des élections libres et équitables. »

Harris a reconnu que le problème n’est pas une préoccupation majeure pour de nombreux Américains, mais a déclaré qu’il devrait l’être.

« Compte tenu du train-train quotidien auquel les gens sont confrontés, cela peut ne pas sembler être une affaire immédiate ou urgente, alors qu’en fait c’est le cas », a déclaré le vice-président. « Et plus nous aurons l’occasion d’en parler, plus je pense que les gens verront : « ouais, je ne veux pas qu’une Amérique du futur pour mes enfants soit dans une Amérique où nous… supprimons le droit de le peuple américain à voter.

Ces dernières semaines, le président Joe Biden et les démocrates ont placé la législation sur le droit de vote en tête de liste des priorités alors que le Build Back Better Act, le projet de loi de politique intérieure du président, est au point mort. Harris a également été soumis à une pression extrême de la part des militants des droits de vote pour aider à adopter une législation.

Mais les réformes se heurtent à des obstacles difficiles au Sénat. Les sénateurs démocrates Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale ont déclaré qu’ils s’opposaient à la modification des règles du Sénat pour contourner une obstruction du GOP à la législation sur les droits de vote qui a été adoptée à la Chambre. En outre, un projet de loi distinct sur les droits de vote qui a été rédigé avec la participation de Sinema et Manchin n’a pas suffisamment de soutien de la part des républicains pour éviter une obstruction.

Biden a déclaré qu’en fin de compte, il soutiendrait une suppression de l’obstruction systématique pour adopter une législation sur les droits de vote. Cependant, Harris n’a pas dit si elle soutiendrait cela, expliquant seulement que «nous allons exhorter le Congrès des États-Unis, et nous l’avons été, à examiner les outils dont ils disposent pour faire ce qui est nécessaire pour lutter et conserver l’intégrité de notre système de vote en Amérique.

Harris sur Reconstruire en mieux, Joe Manchin

Harris a évoqué le Build Back Better Act, affirmant que l’administration n’abandonnait pas l’adoption de la législation.

Cependant, interrogé sur le manque de soutien de Manchin au projet de loi, Harris a refusé de le blâmer directement pour le retard du projet de loi : « Je pense que les enjeux sont trop importants pour que cela concerne un individu en particulier. »

« Nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment, où nous avons la possibilité de faire quelque chose d’aussi important en termes de politique publique en Amérique, d’aider littéralement les familles », a déclaré Harris. « Je refuse de me laisser entraîner dans ce qui pourrait être de la politique personnelle quand les gens qui se réveillent à trois heures du matin s’inquiètent de la façon dont ils vont s’en sortir se moquent de la politique de DC Ils nous veulent juste pour arranger les choses.

En tant que vice-président, Harris a été chargé de plusieurs questions clés. En plus des droits de vote, Harris a pris l’initiative de s’attaquer aux causes profondes de la migration en provenance d’Amérique centrale. Certains démocrates et anciens collègues de Harris ont déclaré qu’on lui avait confié un « portefeuille impossible », a noté Margaret Brennan de CBS News.

Brennan a ensuite demandé si la vice-présidente pensait qu’elle était vouée à l’échec.

« Je ne crois pas que je sois mis en place pour échouer », a répondu Harris.

« Parce que ce sont des démocrates qui disent cela », intervint Brennan.

« Plus important, je suis le vice-président des États-Unis, tout ce que je gère est parce que c’est un problème difficile », a répondu Harris. « Cela ne pouvait pas être traité à un autre niveau. Et il y a beaucoup de gros problèmes difficiles qui doivent être résolus. Et cela a en fait fait partie de ma carrière de toute une vie pour faire face à des problèmes difficiles et ce n’est pas différent.

