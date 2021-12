Avertissement E10 car le remplacement du carburant vert émet autant de pollution que l’essence standard | Sciences | Nouvelles

L’enquête a été commandée par l’ONG de mobilité propre Transport & Environment, qui a effectué des tests d’émissions sur des moteurs fonctionnant avec différents carburants. Ils ont découvert que les voitures alimentées par des carburants synthétiques émettent autant d’oxydes d’azote nocifs que les moteurs à combustibles fossiles.

Les carburants électriques font référence aux carburants synthétiques qui sont chimiquement similaires à l’essence et au diesel, mais coûteux à produire.

Beaucoup, en particulier dans l’industrie des combustibles fossiles, ainsi que les fournisseurs de pièces automobiles, ont présenté les carburants électriques comme faisant partie de l’avenir et comme un moyen de réduire l’impact environnemental des véhicules à moteur à combustion interne.

Il a été considéré comme un moyen de prolonger la durée de vie du moteur à combustion interne au-delà des objectifs de zéro émission.

Mais Julia Poliscanova, directrice principale des véhicules et de la mobilité électrique chez T&E, a déclaré : « Tant que le carburant sera brûlé dans les moteurs, l’air toxique persistera dans nos villes.

« Les législateurs qui laissent des lacunes pour les carburants électriques dans les objectifs d’émissions condamnent le public à des décennies de pollution atmosphérique évitable. »

Selon les tests de l’organisme de recherche IFP Energies Nouvelles, une voiture fonctionnant aux carburants électriques émet des niveaux aussi élevés de NOx toxiques que l’essence E10 standard et beaucoup plus de monoxyde de carbone et d’ammoniac.

L’E10 est considéré comme un carburant plus écologique qui contient moins de carbone et plus d’éthanol que les carburants actuellement en vente.

Il a été lancé au Royaume-Uni début septembre dans le but de réduire les émissions des véhicules.

Les chercheurs ont également découvert que les voitures à essence électrique émettaient également jusqu’à deux fois plus d’ammoniac.

Cet ammoniac peut alors se combiner avec d’autres composés dans l’air pour former des particules (PM2,5) pour lesquelles il n’y a pas de niveau de pollution sécuritaire.

Les risques pour la santé des PM2,5 comprennent l’asthme, les maladies cardiaques et le cancer.

Mme Poliscanova a déclaré : « Les carburants électriques ont perdu la course au nettoyage des voitures, mais en vérité, cela n’a jamais été aussi proche.

« Les voitures électriques à batterie offrent aux conducteurs le moyen le plus propre, le plus efficace et le plus abordable de décarboniser, tandis que les carburants synthétiques conviennent mieux aux avions où l’électrification n’est pas une option.

« La crédibilité de la politique européenne en matière de voitures propres est en jeu et tout détournement vers les carburants électriques est un nouveau souffle pour les vieux moteurs polluants. »