Avertissement Eurostar: le Royaume-Uni ne doit PAS investir dans une franchise ferroviaire en difficulté «Pas une vache à lait» | Politique | Nouvelles

Le réseau – qui exploite des services entre Londres et Paris via le tunnel sous la Manche, et Bruxelles, a été durement touché par la pandémie, le nombre de passagers ayant chuté de 95%. Il a approché les gouvernements britannique et français dans l’espoir d’obtenir un investissement de 501,5 millions de livres sterling (585 millions d’euros).

Le Daily Telegraph a annoncé hier qu’il était en négociations avec des banques, dont NatWest, dans le but d’obtenir un financement d’urgence avant la date limite de juin pour rembourser 400 millions de livres sterling de prêts.

Eurostar – qui appartient à 55% à la SNCF, le réseau ferroviaire français – a approché les gouvernements britannique et français dans l’espoir d’obtenir un investissement de 501,5 millions de livres sterling (585 millions d’euros).

Cependant, l’ancien député européen du Brexit, David Bull, aujourd’hui chef adjoint du Parti réformiste, a déclaré à Expess.co.uk: «Les gens ont tendance à oublier que l’argent public n’est pas l’argent public appartient aux gens, il appartient au contribuable et il doit être utilisé de manière absolument appropriée.

«Et je pense que ce que cela met en évidence, très clairement, est encore une fois un autre exemple d’entreprise privée, utilisant COVID comme excuse.

«Un message que nous devons faire passer est que COVID n’est pas une vache à lait.

«Je pense qu’il y a eu des bruits à propos de la tentative d’amener le gouvernement britannique à investir en quelque sorte de l’argent, alors j’imagine que nous pourrions en quelque sorte éviter cela.»

Pendant ce temps, Ben Habib, également membre de l’ex-député européen du Brexit Party, était préoccupé après son émergence malgré les malheurs d’Eurostar, la filiale de la SNCF, Ouigo, a été investie 600 millions d’euros dans un nouveau service ferroviaire à grande vitesse espagnol, Ouigo Espana, en raison de commencer à faire circuler des trains en Peut.

L’Association française des chemins de fer (AFRA), qui regroupe des opérateurs alternatifs, a fait part de ses inquiétudes sur la situation dans un communiqué de presse cette semaine.

M. Habib a déclaré à Express.co.uk: «Je suis d’accord avec l’AFRA sur le fait que les aides d’État doivent être utilisées judicieusement.

«Si Eurostar a besoin d’une aide gouvernementale, la SNCF devrait d’abord être obligée de la sauver avant que des fonds ne soient injectés dans ses nouvelles entreprises.

«Toute nouvelle entreprise devrait être suspendue jusqu’à la fin de la crise si la SNCF souhaite profiter des aides d’État.

« En tout état de cause, le gouvernement britannique ne doit pas venir à la rescousse d’Eurostar. »

S’exprimant en début de semaine, Claude Steinmetz, président de l’AFRA, a déclaré: «En aucun cas les efforts de l’Etat pour soutenir un opérateur touché par la crise ne doivent servir à financer, même indirectement, son développement international.

«L’octroi de l’aide doit s’accompagner d’engagements de contrepartie».

Franck Tuffereau, Délégué Général de l’AFRA, a ajouté: «Toutes les entreprises opérant dans le secteur devraient pouvoir accéder à cette aide dans les mêmes conditions.

«Sinon, une compensation devrait être mise en place pour éviter toute distorsion de concurrence».

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré publiquement qu’Eurostar «n’est pas notre société à sauver».

Cependant, il a également déclaré que «des choses comme le financement des exportations britanniques pourraient être une voie pour l’Eurostar».

Un responsable ferroviaire britannique, parlant de la condition d’anonymat, a déclaré hier au Telegraph: «Le gouvernement britannique a été très clair sur le fait qu’Eurostar doit s’adresser à ses actionnaires pour obtenir un soutien en premier lieu.

«C’est juste et approprié, mais il est essentiel que la France et la Grande-Bretagne travaillent ensemble pour trouver une solution.

«La vérité incontournable est que les deux pays gagnent des milliards de livres de bénéfices de la liaison fixe, et tous deux sont sur le crochet si l’Eurostar échoue.»