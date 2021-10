Avertissement fiscal furtif de Rishi Sunak : le chancelier a-t-il caché le diable dans les détails de son budget ? | Politique | Nouvelles

En réponse à la série de plans d’impôts et de dépenses annoncés par la chancelière, Rachel Reeves a averti que le pays était aux prises avec des augmentations des taxes municipales et des cotisations à l’assurance nationale. Elle a accusé M. Sunak d’avoir caché le détail dans son annonce.

« Il s’adresse aux travailleurs ordinaires et leur demande de payer plus – plus qu’on ne leur a jamais demandé de payer auparavant, et en même temps de supporter de pires services publics à cause de sa mauvaise gestion économique, de son système fiscal injuste et ses dépenses inutiles », a-t-elle déclaré aux députés aux Communes.

« Après avoir retiré 6 milliards de livres sterling des poches de certaines des personnes les plus pauvres de ce pays, il s’attend à ce qu’elles se réjouissent aujourd’hui de recevoir 2 milliards de livres sterling pour compenser. »

Elle a ajouté : « On demande aux travailleurs de payer plus pour moins, pour trois raisons simples : une mauvaise gestion économique, un système fiscal injuste et des dépenses inutiles.

« Chacun de ces problèmes est dû à 11 ans d’échec des conservateurs.

Ils secouent la tête, mais les coupes dans nos services publics les ont touchés jusqu’à l’os. »

La chancelière a décrit le budget comme aidant à créer une « économie plus forte pour l’avenir ».

