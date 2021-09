AVERTISSEMENT GRAPHIQUE: Jairzinho Rozenstruik a frappé Alistair Overeem si fort qu’il a arraché une partie de sa lèvre de son visage

in

Jairzinho Rozenstruik est de retour en action ce week-end alors qu’il affronte le dangereux Curtis Blaydes dans un concours de poids lourds.

Le Surinamais n’en a que deux fois dans sa carrière et c’était désormais le champion Francis Nagnnou – très vite – et désormais le champion par intérim Cyril Gane. Pas de honte là-bas.

Mais c’est un homme très dangereux, et Alistair Overeem l’a découvert à ses dépens lorsqu’ils se sont battus en 2019.

Overeem a subi l’une des pires blessures de l’histoire de l’UFC qui a vu son combat avec Jairzinho Rozenstruik se terminer prématurément.

Pour aggraver les choses, l’ancien challenger du titre des poids lourds a subi l’accident macabre avec seulement 10 secondes à jouer dans le dernier tour du combat à Washington, DC

Un coup de poing brutal de Rozenstruik a vu la lèvre d’Overeem exploser, ce qui en a fait l’une des images les plus graphiques que vous verrez dans le jeu de combat.

Jairzinho Rozenstruik inflige de sérieuses souffrances à Alistair Overeem

« C’est pour cela que nous avons travaillé. Un coup, un kill », a-t-il déclaré après le KO à 4:56 au cinquième tour, ajoutant qu’il savait combien de temps il lui restait, suggérant que si son adversaire avait gardé sa concentration, il n’aurait peut-être pas touché le coup.

« Il y avait 10 secondes, mais je n’ai pas abandonné et mis plus de pression sur lui. Il a lâché prise. Je pense que s’il restait concentré pendant quelques secondes de plus, j’aurais peut-être manqué.

Après des défaites décevantes face aux principaux prétendants Francis Ngannou et Curtis Blaydes, Overeem, 39 ans, avait remporté deux victoires au rebond avant ce combat.

Il s’est tourné vers Twitter après sa défaite contre Rozenstruik pour faire savoir à tout le monde qu’il allait bien et pense que le combat a été arrêté tôt.

Se faire recoudre. La lèvre n’est pas trop sexy pour le moment… un petit arrêt rapide si vous me demandez – mais j’espère que vous avez apprécié le combat – Alistair Overeem (@Alistairovereem) 8 décembre 2019

« Se faire recoudre. Les lèvres ne sont pas trop sexy pour le moment… un peu d’arrêt rapide si vous me le demandez – mais j’espère que vous avez apprécié le combat », a-t-il écrit.

Et il semble que cela se soit bien passé, selon le journaliste ESPN Ariel Helwani.

“Alistair Overeem a subi avec succès une opération de chirurgie esthétique sur la lèvre hier soir, selon son équipe. Il est de retour à l’hôtel”, a-t-il écrit sur Twitter.

L’UFC a une longue lignée de vilaines blessures dans la cage. En fait, l’Anglaise Molly McCann a subi une horrible blessure à l’œil plus tôt cette année à l’O2 Arena.

Pourtant, Overeem va prendre quelques coups.