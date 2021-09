Avertissement inquiétant pour les chasseurs du Montana alors que la saison d’automne commence

La saison de chasse automnale du Montana est sur le point de commencer et l’État met en garde ceux qui envisagent de s’aventurer sur le terrain : « Attendez-vous à voir des ours ».

Montana Fish, Wildlife & Parks a expliqué dans un communiqué de presse que la population de grizzlis a considérablement augmenté dans les deux tiers ouest de l’État (à l’ouest de Billings).

“Certaines zones avec des concentrations denses de grizzlis sont très accessibles aux chasseurs, en particulier pendant la saison du tir à l’arc”, a déclaré FWP.

Plusieurs saisons de tir à l’arc de gros gibier ouvrent samedi.

Étant donné que les chasseurs s’enfoncent souvent dans la nature sauvage, des rencontres fortuites avec des grizzlis et des attaques potentiellement mortelles sont inévitables.

Le FWP conseille aux chasseurs d’emporter un spray anti-ours et de «se préparer à l’utiliser immédiatement».

Les chasseurs sont invités à « envisager de chasser ailleurs » si de nouveaux signes d’activité d’ours sont présents et à voyager en petits groupes.

“Cela peut vous aider à faire du bruit pour alerter les ours de votre présence, et cela peut également augmenter vos chances de survie en cas d’attaque d’ours”, a déclaré FWP.

Si un cerf, un wapiti ou un autre gros animal est tué, les chasseurs doivent « traiter [the] carcasse et sortez-la du champ le plus rapidement possible.

FWP espère que les chasseurs feront preuve d’une extrême prudence pour éviter de surprendre les grizzlis à courte distance. En septembre dernier, quatre chasseurs ont été mutilés lors de trois incidents distincts sur une période de huit jours seulement.

Les grizzlis, une espèce menacée par le gouvernement fédéral qui ne peut être chassée, se nourrissent activement avant l’hiver.