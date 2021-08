Avertissement ISIS-K : Sept kamikazes « en fuite » alors que les États-Unis accélèrent les évacuations de Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Sept terroristes de l’Etat islamique, considérés comme des kamikazes, errent toujours à Kaboul, selon un rapport des services de renseignement américains. Cela survient alors que les responsables américains ont émis un nouvel avertissement aux citoyens américains de rester à l’écart des portes de l’aéroport de Kaboul en cas de nouvelles attaques. Anas Mallick, journaliste sur le terrain pour WION, a déclaré que la menace était spécifiquement dirigée contre “les hôtels, les ambassades et l’aéroport”.

Selon M. Mallick, les services de renseignement américains affirment que sept terroristes de l’Etat islamique sont en fuite après l’attaque de l’aéroport de Kaboul.

Il a déclaré aux téléspectateurs : ” Kaboul est toujours en deuil et sous le choc des attentats.

“Là où je suis est généralement bondé, c’est un centre-ville, mais les attentats à la bombe ont eu un impact.

“Il y a une menace imminente. Nous avons vu une menace de renseignement étranger entrer dans les journalistes occidentaux, qu’au moins sept kamikazes sont en fuite.”

JUST IN: Les dirigeants talibans demandent l’aide des États-Unis alors que l’Etat islamique prépare la prise de contrôle de l’Afghanistan

Il a poursuivi : “Ils ont quitté une mosquée dans le centre de Kaboul. Ils sont susceptibles de cibler des installations qui ont des étrangers, qui pourraient être des hôtels, des ambassades ou l’aéroport.

“Les services de renseignement américains ont demandé aux journalistes occidentaux de rester à l’écart de l’aéroport sur la base de cette évaluation de la menace il y a quelques heures à peine.”

L’avertissement de menace américain indiquait : “En raison des menaces pour la sécurité à l’aéroport de Kaboul, nous continuons de conseiller aux citoyens américains d’éviter de se rendre à l’aéroport et d’éviter les portes de l’aéroport.”

Plus tôt dans la journée, l’armée américaine a déclaré qu’elle pensait avoir tué un planificateur de la branche afghane du groupe État islamique lors d’une frappe de drone dans l’est du pays.

ISIS-K est le plus extrême et le plus violent de tous les groupes militants djihadistes en Afghanistan.

La grève de l’aéroport intervient au milieu d’un pont aérien de masse dans la capitale, qui est en cours depuis que les talibans ont pris le contrôle ce mois-ci.

Toutes les forces étrangères devraient quitter le pays d’ici le 31 août selon un calendrier convenu.

Le ministère de la Défense a confirmé cet après-midi que le dernier vol britannique destiné uniquement aux civils évacués avait quitté l’aéroport de Kaboul.

Le reste des 1 000 soldats britanniques impliqués dans le traitement des départs à l’aéroport partira au cours du week-end.