Avertissement La Russie pourrait planifier une invasion de l’Ukraine alors que les troupes se rassemblent à la frontière

Le gouvernement américain a averti l’UE qu’une invasion russe de l’Ukraine pourrait être imminente (Photo: . / Metro)

La Russie constitue des troupes à sa frontière avec l’Ukraine au milieu des craintes d’une éventuelle invasion, ont prévenu les États-Unis à leurs homologues de l’UE.

Les images satellites montrent un grand nombre de véhicules, de chars et d’artillerie lourde stationnés dans des camps à l’est du vaste pays.

Il pourrait y avoir jusqu’à 90 000 soldats stationnés près de la frontière, où l’Ukraine se bat avec les séparatistes russes depuis des années.

Washington surveillerait de près la situation, au cas où la Russie tenterait un autre accaparement des terres similaire à l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014.

Des responsables américains ont informé leurs homologues européens de leurs préoccupations concernant une éventuelle opération militaire, a rapporté Bloomberg.

Mercredi, Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a déclaré que Moscou commettrait une « grave erreur » si l’hostilité continuait de s’intensifier.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood, qui préside le comité restreint de la défense, a déclaré qu’il entendait « absolument » les avertissements selon lesquels la Russie pourrait chercher à envahir.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les États-Unis avaient « tout à fait raison de signaler ce mouvement russe à grande échelle au large de l’est de l’Ukraine ».

Les séparatistes soutenus par la Russie se battent depuis longtemps dans l’est de l’Ukraine (Photo: .)

Les tensions entre la Russie et l’Occident sont déjà exacerbées en raison de l’approvisionnement énergétique et de la crise des migrants en Biélorussie.

La Russie a fait voler des avions au-dessus de la Biélorussie hier dans une démonstration de force et de soutien à son proche allié alors que les migrants continuent de se masser à la frontière avec la Pologne.

Les migrants disent qu’ils sont poussés à travers la frontière par les forces biélorusses et à nouveau par les autorités polonaises, laissant de nombreux bloqués pendant des semaines dans des conditions désastreuses.

Les images satellites montrent une forte accumulation de véhicules et d’artillerie (Photo: .)



Les tensions sont élevées en raison des problèmes persistants en Biélorussie (Photo : Metro.co.uk)

Le dictateur Alexandre Loukachenko a été accusé par l’UE d’avoir construit la crise des migrants pour déstabiliser son voisin et se venger des sanctions imposées à son régime.

Il a menacé jeudi de riposter contre toute nouvelle sanction imposée suite à l’impasse des migrants, notamment en interrompant le transit de gaz naturel et de marchandises via la Biélorussie.

Le Kremlin a toutefois insisté pour que les approvisionnements ne fassent aucun doute.

« La fiabilité de la Russie en tant que fournisseur dans le cadre des contrats actuels et futurs ne fait aucun doute », a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov aux journalistes, ajoutant que Loukachenko n’avait pas coordonné sa déclaration avec Moscou.

Vladimir Poutine a montré son soutien à la Biélorussie (Photo: AP)



Les migrants continuent de s’accumuler à la frontière polonaise en Biélorussie dans l’espoir d’entrer dans l’UE (Photo: .)

La compagnie aérienne biélorusse a déclaré vendredi qu’elle avait interdit aux Syriens, aux Irakiens et aux Yéménites les vols entrants en provenance de Turquie à la demande d’Ankara.

Les pays voisins de la Biélorussie ont averti jeudi que la crise des migrants pourrait dégénérer en une confrontation militaire tandis que l’Ukraine a déclaré qu’elle déploierait des milliers de soldats supplémentaires pour renforcer sa frontière.

Les présidents lituanien, letton et estonien se réuniront lundi à Vilnius pour discuter de la crise et s’entretiendront avec le président polonais Andrzej Duda via une liaison vidéo.

Les tensions concernant les troupes russes à la frontière ont également éclaté au printemps, mais se sont atténuées après que le président Joe Biden a appelé Vladimir Poutine et proposé un sommet qui a eu lieu en juin.

