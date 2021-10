Avertissement Met Office MISE À JOUR : Alerte ambre jusqu’à 3 pouces de pluie à frapper | Météo | Nouvelles

De fortes pluies devraient frapper la nuit, incitant le Met Office à émettre un avertissement météo orange pour ce soir. Des inondations sont probables car un barrage de pluie devrait frapper le sud-est de l’Angleterre dans quelques heures. Il s’agit de la tempête Aurore et devrait apporter des vents destructeurs à travers la Manche.

L’avertissement orange se lit comme suit : « De très fortes pluies se produiront mercredi soir et nuit, avec 20-30 mm de pluie possible en une heure et localement 60 mm en 2-3 heures.

« Cela conduira à des inondations d’eau de surface, en particulier si les pluies les plus abondantes se produisent sur les grandes villes. »

L’alerte est en place de 21h ce soir à 2h du matin jeudi matin.

L’avertissement indique que les maisons et les entreprises pourraient être inondées et que les conditions de conduite deviendront difficiles, en particulier la nuit.

Un deuxième avertissement jaune englobant tout le sud, du Devon et des Cornouailles jusqu’à Londres et le Kent a également été émis.

L’avertissement jaune se lit comme suit: « Une zone de fortes pluies atteignant le sud-ouest de l’Angleterre mercredi après-midi s’étend vers l’est dans le sud de l’Angleterre, atteignant l’extrême sud-est de l’Angleterre en milieu de soirée.

« La pluie durera environ six heures dans n’importe quel endroit, se dégageant enfin du sud-est de l’Angleterre aux premières heures de jeudi.

« La pluie peut être accompagnée de coups de vent côtiers et, à quelques endroits, d’orage. 15 à 25 mm de pluie sont largement attendus avec 30 à 50 mm possibles à quelques endroits. »

Il est conseillé aux résidents de ces zones d’agir dès maintenant pour éviter les inondations, notamment en coupant le gaz et l’électricité et en déplaçant la famille, les animaux domestiques et les voitures vers des zones plus sûres.

Alors que la plupart des alertes se concentrent sur les rivières, la côte sud du Devon est également menacée car la marée devrait être de 0,29 mètre plus élevée que d’habitude.

Il est conseillé aux habitants de rester à l’écart du littoral jusqu’à jeudi.

Les personnes vivant à proximité des rivières et de la côte sont invitées par le service des inondations du gouvernement à faire attention à proximité des «zones préoccupantes» et à surveiller les conditions météorologiques.

Le météorologue opérationnel en chef du Met Office, Dan Suri, a déclaré: « Les pires conditions météorologiques associées à Aurore seront sur son flanc sud, au-dessus du nord de la France.

« Le bord nord d’Aurore rattrapera le sud de l’Angleterre, nous portant un coup d’œil. »

« Ce que cela signifie pour nous, ce sont de fortes pluies ce soir et cette nuit.

« Les îles anglo-normandes, cependant, étant plus proches de la France, seront plus directement dans la ligne de mire et connaîtront des vents violents ce soir et cette nuit.

« Bien sûr, les vents violents affecteront également la Manche, donc les intérêts maritimes sont encouragés à se tenir au courant des prévisions de navigation. »