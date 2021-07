Avertissement météo du Met Office: des rafales de 50 mph alors que des pluies torrentielles frappent la Grande-Bretagne AUJOURD’HUI – cartes | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour le vent dans le sud-est du Royaume-Uni, car l’agence météorologique avertit que des retards dans le transport routier, ferroviaire, aérien et par ferry sont très probables. Certains dommages aux structures extérieures sont également possibles, tandis que les communautés touchées – en particulier celles le long de la côte – le seront probablement avec des embruns et de grosses vagues. Le Met Office indique que l’est de l’Angleterre, Londres et le sud-est et certaines parties du sud-ouest, notamment Bournemouth et Dorset, sont couverts par les avertissements.

L’avertissement jaune se lit comme suit: «Une zone de basse pression devrait traverser l’extrême sud et le sud-est du Royaume-Uni à partir du sud-ouest mardi matin.

«Au sud et à l’est du centre bas, des vents inhabituellement forts sont attendus, en particulier autour de certaines côtes et collines.

«Ici, les rafales peuvent atteindre 40 à 50 mph, ce qui peut endommager les structures temporaires et perturber les transports.

“Les vents forts seront accompagnés de fortes averses ou de pluie pendant un certain temps, avant de se déplacer progressivement vers le nord-est et de faiblir du sud-ouest jusqu’à mardi dans la journée.”

