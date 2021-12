Avertissement météorologique du Met Office: des vents de 90 mph provoquent des coupures de courant et des dommages | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour les vents forts dans le nord de l’Écosse à partir de 21 heures dimanche jusqu’à midi lundi. Les coups de vent devraient atteindre entre 80 et 90 milles à l’heure dans la région. Avant la tempête, les prévisionnistes ont prédit qu’il pourrait y avoir des « dommages localisés aux arbres » ainsi que des coupures de courant lorsque les vents frappent.

Tyler Roys, météorologue senior chez Accuweather, a déclaré à Express.co.uk : « Le plus gros impact de cette tempête sera des dommages localisés aux arbres et des coupures de courant.

« Les zones côtières exposées typiques de l’ouest de l’Irlande et de l’ouest de l’Écosse pourraient connaître des inondations côtières mineures à modérées.

« Les services de ferry à travers les îles du nord-ouest de l’Écosse seront probablement retardés du dimanche après-midi au dimanche soir.

« Tous les arbres qui tombent et éclairent les lignes électriques entraîneront des fermetures de routes et augmenteront le temps de déplacement des personnes pour se rendre à leurs destinations.

« Pour ceux qui vivent dans le nord-ouest de l’Écosse, ils connaissent l’exercice consistant à attacher les objets en vrac ou le vent les emportera. »

Alors que le Met Office a mis en place deux avertissements jaunes, ils ont suggéré que le vent ne pouvait perturber que peu les voyages.

Craig Snell, météorologue principal du Met Office, a déclaré à Express.co.uk : « Nous nous attendons à une période de temps très venteux dans le nord de l’Écosse dimanche soir et aux premières heures de lundi.

« Les rafales de vent peuvent atteindre plus de 90 mph à quelques endroits, en particulier dans les îles occidentales.

LIRE LA SUITE: Alerte météo au Royaume-Uni: alerte du Met Office pour les coups de vent de 90 mph – tempête féroce

« Nous avons actuellement deux avertissements de vent jaune en vigueur pour le temps venteux, mais comme la vague de vent se produit pendant la nuit, cela peut annuler légèrement certains des impacts comme les perturbations des voyages car il y aura moins de voyages pendant la nuit, mais les services de ferry, etc. encore être impacté. »

Vers la fin novembre et le début décembre, la Grande-Bretagne a été frappée par deux tempêtes qui ont causé d’importants dégâts au pays.

Cependant, M. Roys a déclaré que toute autre menace de tempêtes de vent était « très faible » pour le reste du mois.

Il a poursuivi: « Nous envisageons une haute pression contrôlant la météo à travers le Royaume-Uni, ce qui signifie qu’un temps largement plus sec est prévu et pourrait conduire à des matinées au cours desquelles certaines parties du Royaume-Uni devront parfois faire face à des zones de nuages ​​bas et de brouillard. »

A NE PAS MANQUER

Des orages frappent la Manche alors que la tempête Barra déclenche de nouvelles averses [INSIGHT]

Météo au Royaume-Uni: les Britanniques avertis de « maintenir les déplacements au minimum » [COMMENT]

Storm Barra LIVE : 56k plongé dans l’obscurité [REVEAL]

Comme le temps devrait être plus sec vers la fin du mois, ceux qui s’attendent à un Noël blanc seront déçus.

Selon les derniers WX Charts, aucune partie du Royaume-Uni ne verra de neige tomber ce Noël ou vers le début de la nouvelle année.

La prédiction du Met Office pour la période entre le 23 décembre et le 6 janvier indique : « À l’approche de la période de Noël, des conditions stables généralisées sont probables.

« Des températures peut-être proches ou légèrement supérieures à la moyenne pour cette période de l’année.

« Cependant, certains intermèdes plus froids peuvent parfois entraîner un risque de gel.

« La dernière semaine de décembre et début janvier devraient rester calmes, avec une probabilité croissante de gel et de brouillard pendant les périodes plus claires pour Noël et vers le Nouvel An. »