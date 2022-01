Les coups de vent violents ce matin persisteront pendant plusieurs heures avant que le vent ne commence lentement à faiblir un peu plus tard cet après-midi. Des rafales de 70 à 75 miles par heure sont possibles à quelques endroits, très probablement sur certaines parties des Hébrides extérieures.

Le Met Office avertit que certains retards dans le transport routier, aérien et par ferry sont probables, ainsi que des retards pour les véhicules à parois hautes sur les routes et les ponts exposés.

Il ajoute qu’il y aura des pertes d’électricité et d’autres services à court terme, et qu’il est probable que certaines routes côtières, fronts de mer et communautés côtières seront affectés par de grosses vagues.

Strathclyde figure également sur la liste d’avertissement du Met Office avec des conditions similaires.