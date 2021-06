Avertissement royal : la faille de Harry et William ne sera jamais réparée tant que « la confiance ne sera pas restaurée » | Royale | Nouvelles

Les rumeurs d’une rupture entre Harry et William persistent depuis des années, le jeune frère faisant allusion à la querelle dans une interview télévisée en 2019. Les tensions ont commencé lorsque William a offert à Harry des conseils pour ralentir les choses avec Meghan Markle, ce à quoi le plus jeune fils s’est hérissé.

La situation s’est aggravée lorsque Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale sans aucun avertissement l’année dernière.

Mais maintenant, le rédacteur en chef royal de l’Evening Standard, Robert Jobson, a averti que le fossé entre les frères et sœurs royaux ne serait pas réparé tant que la “confiance” entre les frères ne serait pas rétablie.

M. Jobson a déclaré à GB News: “Le problème qu’ils ont eu jusqu’à présent est que toute conversation avec le prince Charles ou le prince William semble d’abord être diffusée à la télévision américaine et le tout est public.

“Jusqu’à ce qu’il y ait un élément de confiance entre tous ces personnages, je ne vois pas comment ils peuvent aller de l’avant.

“Nous avons eu cette dispute cette semaine avec la BBC et des lettres juridiques pour une histoire qui était vraie.”

Le duc de Sussex avait déjà parlé de sa relation avec son frère et la famille royale en 2019.

Dans le documentaire Harry and Meghan : An African Journey, Harry a déclaré : « Une partie de ce rôle et une partie de ce travail, et de cette famille, étant sous la pression qu’elle subit, inévitablement, vous savez, des choses arrivent.

« Mais écoutez, nous sommes frères, nous serons toujours frères.

Le duc de Cambridge était tellement préoccupé par le rythme de la relation qu’il a demandé à son oncle, Charles Spencer, d’intervenir.

M. Lacey a fait valoir que les retombées pourraient menacer l’avenir de la monarchie.

L’auteur affirme également que William et Harry se sont disputés sur l’implication de Meghan dans l’émission Forces of Change du Vogue britannique et sur le traitement réservé au couple lors de l’un de leurs derniers engagements royaux.

La relation entre les frères et sœurs royaux s’est intensifiée après l’interview explosive de Meghan Markle et Harry avec Oprah Winfrey.

Le couple a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Meghan a également déclaré qu’elle était suicidaire au cours de ses 18 mois en tant que membre de la famille royale.

Depuis lors, Harry a également participé à un podcast et à une série documentaire où il a frappé la famille royale.

Le mois dernier, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert où il a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils Archie et à sa future fille.

Dans une nouvelle série documentaire, intitulée ” The Me You Can’t See “, Harry a également parlé de ses expériences avec la santé mentale, affirmant que sa souffrance remonte aux ” mêmes personnes, au même modèle commercial et à la même industrie “.