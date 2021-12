Avertissement sévère du mécontentement des conservateurs au Premier ministre – Mais aura-t-il raison? | Politique | Des nouvelles

Le soutien des députés conservateurs à Boris Johnson semble s’affaiblir (Image: .)

Quelques minutes avant le vote, M. Johnson a déclaré que l’augmentation des cas de Covid ne lui donnait « absolument pas d’autre choix » que d’introduire les restrictions. Auparavant, le médecin-chef Chris Whitty avait averti le Cabinet d’une « augmentation significative des hospitalisations ». La rébellion de 97 conservateurs, dont d’anciens ministres du Cabinet, s’est opposée à son projet de rendre les laissez-passer Covid obligatoires dans les boîtes de nuit et les grands événements. La plus grande révolte du poste de Premier ministre de Boris Johnson l’a laissé s’appuyer sur les votes des travaillistes pour adopter le plan.

Mais il a juré : « Nous allons faire ce qu’il faut pour notre peuple ». Sir Geoffrey Clifton-Brown, trésorier du comité d’arrière-ban de 1922, a suggéré que M. Johnson pourrait être confronté à un défi de leadership au cours de la nouvelle année. Il a été « très surpris » par l’ampleur de la rébellion, ajoutant qu’elle « montre une division assez importante au sein du parti ».

D’anciens ministres du Cabinet, dont Iain Duncan Smith, Andrea Leadsom, Liam Fox, David Davis et Chris Grayling, faisaient partie des rebelles qui ont ignoré un dernier appel à la loyauté du Premier ministre assiégé.

M. Johnson avait déclaré qu’il ne fallait qu’une petite proportion de personnes atteintes de la variante Omicron se retrouvent à l’hôpital pour qu’il y ait un « vrai problème ». Il a parlé après que le professeur Whitty a prédit une forte augmentation des admissions. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir à quel point Omicron est grave, et il ne peut pas non plus dire si les cas sont stables en Afrique du Sud, où il a été enregistré pour la première fois.

Malgré les avertissements du Premier ministre, 61 conservateurs se sont également opposés à la vaccination obligatoire pour le personnel soignant tandis que 38 ont voté contre l’extension de la règle des masques obligatoires à la plupart des lieux publics intérieurs. L’ancien whip en chef Mark Harper, l’un des meneurs de la rébellion, a déclaré : « Un nombre important de collègues conservateurs comme celui-ci, voter contre le gouvernement envoie un message clair et j’espère que ce message sera écouté et mis en œuvre.

Dans un article exclusif pour Daily Express, le Premier ministre a exhorté les Britanniques à faire leur part et à obtenir un coup de pouce (Image: Andrew Parsons / No 10 Downing Street)

«Ce n’est clairement pas une bonne nuit pour les ministres ou pour le gouvernement. Soit vous écoutez et vous répondez et vous faites les choses différemment, soit vous ignorez ce qu’on vous a dit et vous continuez malgré tout et cela se reproduira encore et encore. Ce choix appartient au premier ministre. J’espère qu’il fera le bon choix, changera le fonctionnement du gouvernement. Nous pouvons mieux faire les choses et j’espère vraiment que nous le ferons.

Sir Charles Walker, vice-président du comité de 1922, a déclaré pour les mutins « c’était juste un pont trop loin. Je pense qu’ils mettaient un marqueur. C’était un cri de douleur de la part du Parti conservateur. Il a déclaré que le Premier ministre était « dans une position très, très, très difficile et a ajouté : « Il y a eu une forte opinion au sein du Parti conservateur que les passeports vaccinaux ne fonctionnent pas et [are] pas quelque chose que beaucoup de collègues voulaient voir introduit. C’est une ligne très, très spécifique qui est tracée dans le sable maintenant et je pense que le Premier ministre et son équipe doivent écouter. »

Son collègue Sir Geoffrey a déclaré: «Le Premier ministre doit vraiment réfléchir très attentivement à la façon dont il va réinitialiser ses performances, pour réellement gouverner avec un parti uni parce que nous savons ce qui arrive aux partis désunis. Il doit consulter correctement son parti avant de présenter ce genre de mesures aux Communes.

Interrogé sur la perspective d’un défi de leadership, Sir Geoffrey a déclaré: « Je pense que cela doit être sur les cartes. » M. Johnson avait tenté de persuader les rebelles avec un discours sincère, mais des dizaines ont ignoré son plaidoyer et ont voté contre les mesures clés de son plan d’urgence du plan B.

Les Communes ont voté à 369 voix contre 126, majorité 243, pour des laissez-passer Covid obligatoires pour l’entrée dans les boîtes de nuit et les grandes salles en Angleterre. Les députés ont soutenu que le NHS et le personnel des services sociaux soient vaccinés d’ici avril par 385 voix contre 100, majorité 285. Et ils ont voté 441 voix contre 41, majorité 400, pour étendre le besoin de masques dans davantage d’espaces intérieurs en Angleterre, y compris les musées et les galeries.

Certains conservateurs s’attendaient à ce que plus de 80 collègues se rebellent et plusieurs députés de front ont été pressentis pour démissionner. Mais les whips du parti ont été pris par surprise par l’ampleur de la révolte. M. Johnson avait clairement exprimé sa propre réticence à resserrer les restrictions, tout en soulignant la recrudescence des affaires Omicron, déclarant aux députés d’arrière-ban: « Nous allons faire ce qu’il faut pour notre peuple. »

Il a affirmé que le Royaume-Uni aurait encore beaucoup moins de freins Covid que la plupart des autres pays malgré l’introduction du plan B et a déclaré que c’était le meilleur moyen de garder les entreprises ouvertes et d’éviter les restrictions de verrouillage.

Un député a déclaré : « C’était une performance très convaincante. Le Premier ministre a prononcé un discours très sérieux et sobre et a trouvé le bon ton. » Ouvrant le débat à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a averti qu’Omicron était désormais une « grave menace ».

« Bien que nous n’ayons pas encore une image complète de la gravité d’Omicron, même si la gravité était nettement inférieure, la transmissibilité beaucoup plus élevée d’Omicron signifie qu’il a toujours le potentiel de submerger le NHS. Les infections augmentant si rapidement, nous assisterons probablement à une augmentation substantielle des hospitalisations avant que toute mesure ne commence à avoir un impact. Il n’y a donc vraiment pas de temps à perdre.

Après que le professeur Whitty ait informé les ministres, le porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Le Cabinet a été informé que la nouvelle variante continuait de se propager à un rythme inquiétant, avec près de 4 500 cas confirmés à travers le Royaume-Uni, 10 hospitalisations et malheureusement un décès d’un individu avec Omicron. Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si les cas diminuaient ou plafonnaient en Afrique du Sud.

M. Johnson a salué aujourd’hui la manière « inspirante » dont les jabs de rappel sont adoptés. Dans un article exclusif pour le Daily Express, le Premier ministre a écrit : « Je suis extrêmement fier de la façon dont le pays s’est renforcé et des progrès que nous réalisons. Mais si nous voulons renforcer nos remparts avant que toute la force d’Omicron ne frappe, alors nous devons faire encore plus et nous devons le faire encore plus rapidement.

Il a également lancé un appel à davantage de volontaires pour aider à accélérer la campagne de rappel, qui vise à garantir que chaque adulte éligible reçoive le jab de protection supplémentaire d’ici la fin du mois. « Plus les gens se portent volontaires, plus les gens peuvent être stimulés et plus nous pouvons sauver des vies », a ajouté M. Johnson.