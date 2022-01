Avertissement sur la démence : les cas devraient « presque tripler » – une action est nécessaire | Sciences | Des nouvelles

Démence : Dr Sara sur les avantages d’être dans la nature

Le nombre d’adultes atteints de démence dans le monde devrait presque tripler, passant d’environ 57 millions en 2019 à 153 millions en 2050, selon une étude. Les chercheurs suggèrent que cela est dû à la croissance démographique et au vieillissement de la population. Ils ont examiné quatre facteurs de risque de démence – tabagisme, obésité, glycémie élevée et faible niveau d’éducation – et leur impact sur les tendances futures. Par exemple, l’amélioration de l’accès à l’éducation dans le monde devrait réduire la prévalence mondiale de la démence de 6,2 millions de cas d’ici 2050.

Mais cela sera contrecarré par les tendances prévues en matière d’obésité, d’hyperglycémie et de tabagisme, qui devraient entraîner 6,8 millions de cas supplémentaires de démence.

Les cas de démence augmenteront dans tous les pays, avec les augmentations estimées les plus faibles dans la région Asie-Pacifique à revenu élevé (53 pour cent) et en Europe occidentale (74 pour cent), suggère l’étude.

Selon les estimations, la plus forte croissance se produira en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (367 %) et en Afrique subsaharienne orientale (357 %).

Au Royaume-Uni, le nombre de cas de démence devrait augmenter de 75 %, passant d’un peu plus de 907 000 en 2019 à près de 1,6 million en 2050.

La démence devrait tripler dans le monde d’ici 2050 (Image : . Stock)

La démence affecte le système nerveux central (Image : . Stock)

Hilary Evans, directrice générale d’Alzheimer’s Research UK, a déclaré : « La démence est notre plus grand défi médical à long terme. Ces chiffres frappants mettent à nu l’ampleur choquante de la démence à travers le monde. Aujourd’hui, il y a déjà 57 millions de personnes de trop qui vivent avec cette maladie dévastatrice, et nous devons voir une action mondiale concertée pour éviter que ce nombre ne triple. »

En Europe occidentale, le nombre de cas de démence devrait augmenter de 74%, passant de près de huit millions en 2019 à près de 14 millions en 2050.

Des augmentations relativement faibles du nombre de cas sont attendues en Grèce (45 %), en Italie (56 %), en Finlande (58 %), en Suède (62 %) et en Allemagne (65 %).

Un «personnel non vacciné» retrouvé travaillant dans une maison de soins pour patients atteints de démence

Les personnes âgées sont les plus touchées par la maladie (Image: . Stock)

Des soins sont nécessaires pour les patients atteints de démence (Image : . Stock)

L’étude Global Burden of Disease est la première à fournir des estimations prévisionnelles pour les adultes âgés de 40 ans et plus dans 204 pays à travers le monde et est publiée dans The Lancet Public Health.

Les experts prévoient qu’un meilleur accès à l’éducation pourrait entraîner une réduction de six millions de cas de démence dans le monde d’ici 2050.

Mais ils préviennent également que cette diminution serait compensée par sept millions de cas supplémentaires de démence liés à l’obésité, à l’hyperglycémie et au tabagisme.

Les scientifiques appellent à des efforts de prévention plus agressifs pour réduire le risque de démence grâce à des facteurs liés au mode de vie, tels que l’éducation, l’alimentation et l’exercice.

Comment réduire le risque de démence (Image : Daily Express)

L’auteur principal Emma Nichols, de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l’Université de Washington, aux États-Unis, a déclaré : « Notre étude offre des prévisions améliorées pour la démence à l’échelle mondiale ainsi qu’au niveau des pays, donnant aux décideurs experts de nouvelles perspectives pour comprendre les moteurs de ces augmentations, sur la base des meilleures données disponibles. »

Elle a ajouté : « Dans le même temps, nous devons nous concentrer davantage sur la prévention et le contrôle des facteurs de risque avant qu’ils n’entraînent la démence.

« Même des progrès modestes dans la prévention de la démence ou le retard de sa progression rapporteraient des dividendes remarquables.

« Pour avoir le plus grand impact, nous devons réduire l’exposition aux principaux facteurs de risque dans chaque pays.

« Pour la plupart, cela signifie étendre les programmes à faible coût et adaptés localement qui soutiennent une alimentation plus saine, plus d’exercice, arrêter de fumer et un meilleur accès à l’éducation. »

Elle a conclu: « Et cela signifie également continuer à investir dans la recherche pour identifier des traitements efficaces pour arrêter, ralentir ou prévenir la démence. »

L’entraînement cérébral est fortement recommandé (Image : . Stock)

Partout dans le monde, plus de femmes que d’hommes sont touchées par la démence.

En 2019, les femmes atteintes de démence étaient plus nombreuses que les hommes atteints de démence 100 à 69, et cette tendance devrait se maintenir en 2050.

Le co-auteur, le Dr Jaimie Steinmetz, de l’IHME, a déclaré : « Ce n’est pas seulement parce que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps.

« Il existe des preuves de différences entre les sexes dans les mécanismes biologiques qui sous-tendent la démence. »

Il a ajouté : « Il a été suggéré que la maladie d’Alzheimer puisse se propager différemment dans le cerveau des femmes que chez les hommes, et plusieurs facteurs de risque génétiques semblent liés au risque de maladie selon le sexe.

Les auteurs reconnaissent que leur analyse a été limitée par un manque de données de haute qualité dans plusieurs parties du monde et par des études utilisant différentes méthodologies et définitions de la démence.

Suggérant ce qui peut être fait, le Dr Evans a déclaré : « Avec beaucoup de gens qui réfléchissent aux résolutions du nouvel an, j’exhorte les gens à envisager quelques mesures simples que nous pouvons tous prendre pour rester en bonne santé cérébrale. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer et le Think Brain Health Hub d’Alzheimer’s Research UK peut vous montrer comment.