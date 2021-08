in

Les jeunes ont été largement épargnés par les premières variantes du coronavirus, mais la variante déchaînée du Delta s’est avérée beaucoup plus transmissible car elle s’est rapidement propagée à travers le monde. Mais maintenant, les agents de santé en première ligne ont mis en garde contre les craintes croissantes avec une augmentation du nombre d’enfants désormais diagnostiqués avec une combinaison de coronavirus et de virus respiratoire syncytial. Les hôpitaux pédiatriques à travers les États-Unis signalent des épidémies anormalement précoces de VRS, qui commencent en grande partie comme une maladie bénigne avec des symptômes semblables à ceux du rhume, mais inquiétantes peuvent évoluer en pneumonie et bronchiolite chez les très jeunes enfants.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence nationale de santé publique des États-Unis, ont averti que le virus respiratoire pouvait mettre la vie des nourrissons et des jeunes adultes en danger.

Jeudi, 25 des 45 patients pédiatriques hospitalisés au Texas Children’s Hospital de Houston ont reçu un diagnostic de VRS ainsi que de Covid.

Les responsables ont averti que le taux d’hospitalisation était “beaucoup plus élevé que pour l’un ou l’autre virus seul”.

Actuellement, il y a très peu de détails sur l’impact de contracter à la fois le VRS et le Covid, ainsi que si la combinaison des deux peut rendre une personne plus malade.

Mais les responsables de la santé craignent de plus en plus que les jeunes patients – qui ne sont pas éligibles au vaccin – ne soient plus à risque.

Le CDC déclare que les infections par le VRS se produisent normalement à la fin de l’automne, en hiver ou au début du printemps.

Cependant, le Dr Pia Pannaraj, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, a déclaré au site Web NPR aux États-Unis : « Mais l’année dernière, pendant toutes les épidémies de COVID-19 et toutes nos mesures de restriction sociale, nous n’avons pas vu RSV comme nous le voyons normalement.”

Il a averti que, alors que de nombreux États américains commencent lentement à risquer des restrictions strictes de la pandémie de Covid, les médecins commencent maintenant à constater une augmentation des cas de VRS.

Le Dr Pannaraj dit que la flambée des infections à VRS a été repérée pour la première fois dans les États du sud des États-Unis, dont un grand nombre sont confrontés à une bataille intense avec Covid, mais il y a maintenant des craintes croissantes d’une propagation rapide à d’autres États, y compris Los Angeles.

Elle a déclaré: “C’est en train de monter”, ajoutant que certains États ont déjà signalé des cas aussi élevés qu’on le verrait normalement pendant l’hiver.

Cependant, l’expert médical a déclaré que les régions du pays qui réintroduisent les règles de port de masques à l’intérieur et la distanciation sociale verront probablement une baisse des infections à VRS.

Le Dr Pannaraj a déclaré que le sud de la Californie n’a pas vu beaucoup de cas où une personne a à la fois le VRS et le Covid.

Elle a prévenu : “Mais cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas.

“En fait, nous devons probablement supposer que cela se produira.”