Avertissement sur le Brexit alors que Bruxelles « veut que le Royaume-Uni échoue » pour éviter « l’éclatement de l’Union » | Politique | Nouvelles

Brexit: Geoffrey Boycott prévoit une “éclatement” de l’UE dans une interview de 2019

Réfléchissant aux tentatives répétées du gouvernement britannique de conclure un bon accord avec l’UE, M. Boycott a insisté sur le fait que “l’Europe ne veut pas que nous ayons un bon accord”. Il a fait valoir que les patrons de l’UE sont terrifiés à l’idée que, si le Royaume-Uni réussit bien en dehors de l’Union, les autres États membres commenceront à avoir des doutes et pourraient organiser leurs propres référendums et partir. En effet, il y a déjà des rumeurs en Europe selon lesquelles d’autres pays pourraient reconsidérer leurs relations avec le bloc.

L’un des batteurs les plus titrés d’Angleterre, M. Boycott, a frappé l’UE pendant six ans dans une diatribe passionnée sur les négociations du Brexit sur Good Morning Britain en 2019.

Discutant des élections à la direction des conservateurs, que Boris Johnson a finalement remportées, M. Boycott a rappelé les tentatives infructueuses de Theresa May de négocier un accord avec l’UE qui pourrait être accepté par le Parlement.

Expliquant pourquoi il pensait que Mme May avait échoué, il a déclaré: “L’Europe ne veut pas que nous ayons une bonne affaire. Ils veulent que nous échouions.

“Si nous réussissons en tant que pays en dehors de l’UE, alors d’autres pays voudront partir, l’Union européenne se désintégrera.”

Geoffrey Boycott a fustigé les inquiétudes concernant le Brexit sur Good Morning Britain. (Image : ITV/GETTY)

Geoffrey est l’un des meilleurs joueurs de cricket d’Angleterre. (Image : GETTY)

Il a ajouté : “Ils ne veulent pas que nous réussissions, pourquoi ne nous mettrons-nous pas cela en tête ?”

Notant que certains ont affirmé qu’il serait “terrible” de quitter l’UE sans accord, M. Boycott a insisté sur le fait que le Royaume-Uni irait bien.

Il a dit à Piers Morgan et Susanna Reid : “Non, ce ne sera pas le cas.

« Nous avons combattu deux guerres mondiales et nous sommes sortis vainqueurs. Pourquoi?

Geoffrey Boycott est un ancien membre de l’équipe de commentateurs Test Match Special de la BBC. (Image : GETTY)

« À cause de l’esprit et de la détermination du peuple britannique. C’est ce que font les Britanniques.”

M. Boycott a ensuite affirmé que l’Inde et les États-Unis ” faisaient la queue ” pour conclure des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne du Brexit, sans parler du potentiel de commerce avec la Chine.

Le Royaume-Uni a depuis signé des accords commerciaux avec le Japon et un accord de libre-échange historique avec l’Australie, et d’autres devraient suivre dans les mois et les années à venir.

M. Boycott a déclaré : « Nous survivrons. Nous avons l’Inde qui fait la queue pour conclure des accords, nous avons l’Amérique, notre meilleur ami, qui fait la queue pour conclure un accord.

Le Royaume-Uni a récemment signé un accord commercial historique avec l’Australie. (Image : GETTY)

« Il y en a plein d’autres, on n’a même pas parlé de la Chine, 1,3 milliard.

« Alors, accrochons-nous, nous ne sommes pas totalement dépendants de 300 millions de personnes en Europe. »

La diatribe passionnée de l’époque de 78 ans a été décrite par l’animateur de Good Morning Britain Piers Morgan comme “l’un des plus grands énoncés de mission” qu’il ait entendus, “probablement depuis l’ère de [Winston] Churchill ».

Après un processus long et ardu, le Royaume-Uni a conclu un accord avec l’UE en janvier 2020, bien que des discussions soient toujours en cours autour du protocole d’Irlande du Nord.

Piers Morgan a décrit la diatribe comme la « plus grande » déclaration de mission probablement « depuis Churchill » (Image : GETTY)

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé italien Antonio Maria Rinaldi a souligné que le Brexit sera sans aucun doute la meilleure décision à long terme.

Il a déclaré: “Ils ont dit il y a cinq ans que le Brexit allait être une apocalypse.”

“Je pense que cela a été une aubaine, à la place.”

Les espoirs des restes de ramener la Grande-Bretagne dans l’UE ont pris un coup dur cette semaine, après que deux directeurs de la campagne du vote populaire ont démissionné de l’organisation en difficulté.

Roland Rudd, ancien président de People’s Vote, et le réalisateur Richard Reed ont tous deux démissionné cette semaine.

Un ancien membre du personnel a déclaré au Guardian: “C’est une triste fin pour une campagne prometteuse qui a tenu le gouvernement responsable d’un accord de mauvaise qualité sur le Brexit.”

Le pair travailliste et passionné Remainer Lord Adonis reste convaincu que la perspective de rejoindre l’UE est toujours vivante grâce au groupe du Mouvement européen qu’il préside.

Le groupe, affirme-t-il, compte un nombre record de membres et plus de 100 groupes locaux qui “se développent régulièrement”.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne se remet de la pandémie de coronavirus et fléchit ses muscles avec la liberté que le Brexit apporte.