Avertissement sur le coronavirus: Boris Johnson doit «arrêter les voyages à l’étranger maintenant» | Royaume-Uni | Nouvelles

Le membre indépendant du SAGE a averti que le gouvernement de Boris Johnson devait limiter les cas de coronavirus et fermer la frontière britannique pour maintenir un couvercle sur le virus. L’expert a averti que malgré le rythme effréné du déploiement du vaccin, peu de personnes ont été entièrement vaccinées pour éviter une augmentation de Covid. Afin de réduire le nombre de cas, le Dr Haque a demandé l’arrêt de toutes les vacances de loisirs à l’étranger et la réforme du système de test et de traçabilité.

Le Dr Haque a déclaré à TimesRadio: «J’en ai marre de cette ouverture et de cette fermeture, du verrouillage complet ou de la libération complète.

“Ce dont nous avons besoin pour ce gouvernement, c’est de réduire les cas.

« Franchement, les vaccinations ne suffisent pas en ce moment, pas au rythme auquel nous les déployons autant que nous le déployons.

“Ce n’est pas suffisant et c’est parce que le gouvernement doit fermer les frontières.”

L’expert de la santé a poursuivi: “Nous devons arrêter les voyages d’agrément à l’étranger dès maintenant.

«En plus de cela, nous devons réformer les politiques de test, de traçabilité et d’isolement.

« Ils ne sont franchement pas adaptés à leur objectif.

“Donc, le gouvernement pour le moment ne fait vraiment pas grand-chose de cette façon.”

Il a ajouté: “Il peut y avoir un faux sentiment de sécurité pendant un certain temps, et c’est notre préoccupation.”

D’autres experts de la santé ont demandé que la prochaine étape de la levée du verrouillage soit retardée.

La professeure Christina Pagel a déclaré la semaine dernière à BBC Radio 4 : « Si nous pouvons simplement retarder la quatrième étape de la feuille de route jusqu’à ce que nous ayons une proportion beaucoup plus élevée de personnes vaccinées avec deux doses, nous sommes dans une bien meilleure position.

“Nous ne sommes qu’à deux mois de cela. Vous savez que ce n’est pas long à attendre.