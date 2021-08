Avertissement sur l’économie allemande : une universitaire de haut niveau déclare qu’Angela Merkel a eu de la “chance” alors que le pouvoir diminue | Monde | Nouvelles

Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand de recherche économique, estime que le modèle économique de son pays « retient de plus en plus notre compétitivité et notre prospérité ». L’universitaire a affirmé qu’avec la démission de la chancelière de longue date Angela Merkel après 16 ans à la tête le mois prochain, l’Allemagne est maintenant à la croisée des chemins.

Écrivant dans le journal allemand Die Zeit, il a averti que la perception que les succès du pays au cours de la dernière décennie étaient le « résultat d’une bonne politique est une dangereuse illusion ».

Il a ajouté : « C’était le fruit de la chance.

« Les entreprises allemandes ont pu profiter plus que d’autres du boom des exportations sur les marchés émergents d’Asie en croissance rapide.

«Et ils ont bénéficié du miracle de l’emploi, qui a amené plus de trois millions de personnes supplémentaires sur le marché du travail allemand, principalement grâce à l’immigration de jeunes Européens très motivés et à l’emploi croissant de femmes très qualifiées.

« La contribution la plus importante de la politique économique des quatre gouvernements d’Angela Merkel n’a pas été le soutien actif de la situation économique, mais la garantie de la stabilité et une gestion remarquablement réussie des quatre crises majeures de cette période : la crise financière mondiale et la crise économique européenne entre 2008 et 2012, la forte immigration de réfugiés à partir de 2015 et la pandémie de corona.

“Ce faisant, le chancelier a généralement fait preuve d’une excellente intuition pour dire et faire la bonne chose au bon moment, créant ainsi la confiance et assurant la stabilité – non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour l’Europe.”

Mais M. Fratzscher a affirmé qu’il n’y avait « pratiquement pas de politique économique formative » et que le krach de 2008 n’avait pas été utilisé pour réformer « le système financier inefficace de l’Allemagne ».

Dans toutes les crises auxquelles le pays a été confronté ces dernières années, il n’a pas profité des bouleversements pour réformer des institutions défaillantes, a-t-il affirmé.

Cela a conduit une grande partie de l’économie mondiale à dépasser « le modèle allemand, qui agit de plus en plus comme un frein à la compétitivité et à la prospérité mondiales du pays ».

La nouvelle est apparue peu de temps après que Mme Merkel a été brutalisée par l’un de ses plus proches alliés pour avoir signé un accord avec Joe Biden afin de garantir la poursuite du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne.

L’eurodéputé allemand Manfred Weber a affirmé que la décision est « préjudiciable » à l’ensemble de l’UE.

L’homme politique de la CDU, leader du PPE au Parlement européen, a déclaré que le leader allemand aurait dû consulter le Conseil de l’UE avant d’entamer des négociations avec le président américain sur la question.

M. Weber a déclaré à Die Welt : « La décision de Nord Stream 2 se fait au détriment de l’Europe dans son ensemble et de l’Ukraine.

“Sans les services de l’ex-chancelier du SPD Schröder pour Poutine, le pipeline aurait été difficilement concevable.”

Il a ajouté que “c’est un lourd fardeau”.

L’Allemagne devrait “à l’avenir discuter et décider davantage dans un contexte européen” sur des projets de cette envergure et coopérer étroitement avec des partenaires européens, a-t-il poursuivi.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg