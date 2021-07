Avertissement sur les rats : le nombre de rongeurs va monter en flèche alors qu’un expert sonne l’alarme sur la « fièvre des morsures de rat » | Royaume-Uni | Nouvelles

Royaume-Uni : un expert met en garde contre l’augmentation du nombre de rats dans les villes

Et bien qu’il ne soit peut-être pas vrai de dire que les habitants de la capitale ne sont jamais à plus de six pieds d’un rat, Paul Blackhurt, directeur de l’académie technique de Rentokil Pest Control, a déclaré qu’il était probable que de nombreux habitants des zones urbaines aient passé leur vie entourés. par un grand nombre d’entre eux – dont certains sont susceptibles de s’introduire dans les maisons. L’incident choquant se serait produit le 19 juillet, lorsque Susan Treftub se promenait dans le parc Blondin à Ealing. Mme Treftub a affirmé que les animaux se sont précipités vers elle avant de se jeter sur elle – même si, heureusement, elle s’en est sortie indemne.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas en être sûre, mais je pensais qu’il y en avait facilement plus de 100. J’avais l’impression que j’allais être malade.”

Interrogé sur cette histoire inhabituelle, M. Blackhurt a déclaré à Express.co.uk que les risques pour la santé associés aux rats ne devaient pas être sous-estimés.

Il a expliqué : « Il convient de noter qu’un rat est un animal sauvage et s’il est menacé d’être attrapé ou piétiné, il peut réagir en mordant de manière à se défendre.

« Les rongeurs jouent un rôle dans la transmission de nombreux agents pathogènes pathogènes aux humains.

“L’une des plus grandes menaces est que les rats sont porteurs de leptospires, qui peuvent provoquer la maladie de Weil chez l’homme s’ils sont mordus ou entrent en contact avec l’urine de rongeurs.”

Les Londres ont été avertis de la possibilité d’une explosion de la population de rats (Image: GETTY)

Les rats bruns sont d’excellents grimpeurs (Image : Rentokil)

Des complications plus graves pourraient inclure des infections cardiaques, une méningite, une pneumonie et des abcès dans les organes internes Paul Blackhurt

La maladie bactérienne peut provoquer deux à quatre symptômes pseudo-grippaux légers à graves, notamment des maux de tête, des frissons, des vomissements, de la diarrhée et des éruptions cutanées.

Le risque de contracter la maladie de Weil est assez faible, bien qu’exacerbé dans les environnements plus humides, a déclaré M. Blackhurt.

Il a ajouté : « La fièvre par morsure de rat est également un risque pour l’homme s’il est mordu ou griffé par un rat infecté.

«Cela peut provoquer des symptômes pouvant durer jusqu’à 10 jours, notamment de la fièvre, des vomissements, des douleurs articulaires et une éruption cutanée.

« Des complications plus graves pourraient inclure des infections cardiaques, une méningite, une pneumonie et des abcès dans les organes internes. »

Les rats mangent dix pour cent de leur poids corporel chaque jour (Image: Rentokil)

De plus, les rongeurs sont également des sources potentielles d’allergènes, avec leurs excréments, leur perte de peau et leurs poils capables de déclencher des réactions allergiques courantes chez l’homme.

Interrogé sur les facteurs qui auraient pu déclencher le genre d’incident dont Mme Treftub a été témoin, M. Blackhurt a déclaré : « Les rats vivent en groupes familiaux élargis, appelés clans et sont capables de se reproduire rapidement.

« Leurs cycles de reproduction sont saisonniers, les femelles sexuellement matures ayant une période de gestation d’environ 21 jours et pouvant donner naissance à jusqu’à 15 jeunes dans les cas extrêmes.

« Si l’environnement a suffisamment de ressources et les bonnes conditions, il n’est pas rare que ces groupes familiaux deviennent assez grands. »

Il était possible que le groupe ait en fait fui quelque chose, a-t-il suggéré.

Susan Treftub a estimé le nombre total de rats à plus de 100 (Image : Susan Treftub)

À tout moment, jusqu’à 31% des rats femelles sont enceintes (Image: Rentokil)

Il a expliqué : « Les rats ont une stratégie de survie intégrée appelée néophobie, qui signifie essentiellement une peur des nouvelles choses.

« Tout ce qui est nouveau dans l’environnement du rat peut provoquer une forte réaction chez le rat, ce qui signifie qu’il pourrait changer son comportement et se détourner de cette zone ou de cet objet.

“Les rats sont également des proies pour de nombreux prédateurs, ce qui signifie qu’ils préfèrent rester protégés par un abri pour éviter d’être victimes de prédation.”

S’ils étaient suffisamment effrayés, il était tout à fait possible pour les rats de réagir en mordant pour se défendre, a-t-il déclaré.

Les données de Rentokil Pest Control montrent que le trafic Web vers ses pages de conseils sur les rongeurs a bondi de 37% en 2020.

De nombreux magasins et entreprises ont été fermés pendant le verrouillage (Image: GETTY)

Les demandes de renseignements sur les rongeurs ont également augmenté sur cinq années consécutives et étaient de 37,3 % plus élevées en 2020 qu’en 2015.

M. Blackhurt a suggéré deux facteurs spécifiques qui pourraient être à l’origine de l’augmentation apparente.

Il a déclaré: «Les fermetures et les fermetures temporaires d’entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus ont peut-être contribué à créer des conditions favorables pour les rongeurs.

« Les rues plus calmes et les bâtiments inoccupés leur offraient un abri et des opportunités d’exister sans être dérangés.

“Cela a également contribué à un scénario unique où les rongeurs sont devenus plus fréquemment repérés pendant la journée, bien qu’il s’agisse de créatures timides et nocturnes.”

Inondations à Londres la semaine dernière (Image: GETTY)

Cette situation est susceptible d’être créée par l’augmentation de la taille des nids, forçant les rongeurs moins dominants à sortir du nid à la recherche de nouvelles opportunités pour se nourrir et se reproduire.

Faisant référence aux récentes averses torrentielles, qui ont causé des perturbations considérables à Londres la semaine dernière, il a ajouté : « De fortes pluies et des inondations peuvent détruire et déplacer les nids de rongeurs, obligeant les rongeurs survivants à se déplacer vers de nouvelles zones à la recherche de nourriture, d’eau et d’abris. “

Et il a prévenu : « Les rats sont également très débrouillards et peuvent utiliser des canalisations, de la plomberie ou des fissures endommagées pour entrer dans les propriétés.

“Il est donc concevable que nous puissions voir plus de rongeurs entrer dans les maisons et les entreprises des gens à la suite du récent temps sauvage à Londres et à travers le pays.”

Cependant, d’autres facteurs sont à l’œuvre, a souligné M. Blackhurt.

Il a déclaré: «Notre passage à une société de 24 heures sur 24, les changements apportés à la collecte des déchets, le vieillissement des systèmes d’égouts et de nombreux autres facteurs sont susceptibles de jouer un rôle dans la croissance des populations de rongeurs.

Faits sur les rats (Image : Express)

«Avec ces changements sociétaux, ainsi que les entreprises et les installations commerciales restant en grande partie inoccupées pendant les fermetures pandémiques, beaucoup se sont tournés vers des solutions numériques de lutte antiparasitaire, telles que PestConnect de Rentokil, qui sont des systèmes connectés qui peuvent surveiller à distance l’activité des rongeurs 24h/24 et 7j/7.

« Ces solutions numériques de gestion des nuisibles fournissent aux contrôleurs de nuisibles des données précises sur le moment et l’endroit où les rongeurs pénètrent dans les locaux. »

Des estimations récentes suggèrent que Londres abrite 20 millions de rats – mais M. Blackhurt a souligné qu’il était important de ne pas exagérer le problème.

Il a déclaré: «Ce vieil adage selon lequel” ne jamais être à plus de 6 pieds d’un rat “est utilisé depuis plus de 100 ans, ce n’est donc pas une statistique précise.

« On pense que le chiffre de « six pieds » provient d’une étude des terres britannique du début du XXe siècle qui a estimé les populations de rats par rapport à la population humaine existante.

“Aujourd’hui, il est certainement probable qu’il y ait des rongeurs à proximité d’individus vivant dans des zones urbaines bâties telles que Londres, mais il est difficile de calculer une distance exacte étant donné que les rongeurs ne sont pas répartis uniformément à travers le Royaume-Uni.”

Les rats doivent vivre près de l’eau pour survivre (Image: GETTY)

Faits sur les rats :

Si un rat est piégé et relâché, il peut se déplacer jusqu’à quatre milles du point de lâcherUn terrier de rat peut avoir une profondeur de trois mètres mais est rarement plus de 0,5 mètre de profondeur. vers le hautLes rats noirs sont des grimpeurs supérieurs et peuvent grimper n’importe quelle surface légèrement rugueuse vers le haut ou vers le bas. Les rats bruns peuvent sauter verticalement de plus de 77 cm et 120 cm horizontalement. à contourner un obstacle si l’obstacle est supprimé, ils continueront à le contourner. Ainsi, le bon emplacement des pièges signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être appâtés, mais il est impératif qu’ils soient placés directement sur la piste. Les rats femelles peuvent distinguer le sexe de leur progéniture par l’odorat. couche de graisse des carcassesLes rats mangent jusqu’à 10 pour cent de leur poids corporel par jour et ne peuvent pas vivre sans accès à l’eau