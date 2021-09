Avertissement sur les vaccins alors que les données israéliennes montrent que la protection de Pfizer “disparaît” contre la souche Delta | Sciences | Nouvelles

in

La découverte inquiétante arrive au milieu d’une vague d’infections en Israël qui a été attribuée à la variante hautement contagieuse Delta du coronavirus. Selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 11 200 nouveaux cas ont été signalés dans le pays au 2 septembre. La flambée continue malgré plus de 13,7 millions de vaccins déjà administrés, y compris un effort continu pour distribuer un rappel. coups.

Une étude pré-imprimée publiée par des chercheurs en Israël indique que l’augmentation des infections peut être liée à la diminution de l’efficacité des vaccins Covid.

L’étude, qui est hébergée sur le serveur medRxiv, a analysé les charges virales de plus de 11 000 personnes infectées au cours de la vague d’infections en cours.

Selon les données, les personnes infectées dans les deux mois suivant leur deuxième vaccin ont tendance à avoir une charge virale inférieure à celle des personnes non vaccinées.

Cependant, la situation semble beaucoup plus trouble six mois après avoir été piquée, l’étude affirmant que la protection contre le virus “disparaît” effectivement.

L’étude se lit comme suit : “Cette protection contre l’infectiosité commence à diminuer pour les patients deux mois après la vaccination et disparaît finalement pour les patients six mois ou plus après la vaccination.”

Des chercheurs britanniques ont déjà constaté que la protection offerte par le jab Pfizer diminuait dans les six mois.

Selon l’étude COVID de ZOE, le vaccin Pfizer n’était efficace qu’à 88 à 74% cinq à six mois après le deuxième vaccin.

L’étude a mis en évidence le besoin potentiel de doses de rappel.

Eric Feigl-Ding, épidémiologiste à la Fédération des scientifiques américains (FAS), a maintenant tiré la sonnette d’alarme sur les données israéliennes.

Dans une série de tweets, il a fait valoir que les injections de rappel pourraient être la voie à suivre pour renforcer l’efficacité du vaccin contre Delta.

Il a déclaré: “BONNE et MAUVAISE nouvelles sur le #DeltaVariant et les effets du vaccin sur les charges virales.

“Les données d’Israël montrent maintenant clairement une diminution des jabs de Pfizer contre Delta #COVID19 après deux mois, puis” disparaissent “pour la charge virale après [about] six mois. La bonne nouvelle est que le booster de troisième coup fonctionne bien.

“Mais, l’autre mauvaise nouvelle, c’est que même avec un troisième coup… après [about] six mois, il y a à nouveau quelques percées modestes (voir orange).”

Cependant, l’épidémiologiste a noté que les données à long terme sur l’efficacité du vaccin sont encore très limitées.

Les scientifiques sont toujours convaincus que les vaccins offrent un moyen de sortir de la pandémie.

Dans le monde, plus de 5,2 milliards de jabs ont déjà été administrés.

Au Royaume-Uni, plus de 48 millions de personnes ont reçu leur premier jab et plus de 43 millions de personnes ont reçu leur deuxième jab.

Selon le NHS, les vaccins disponibles sont sûrs et efficaces et « vous offrent la meilleure protection contre le COVID-19 ».

Le Dr Feigl-Ding a déclaré: “Pour être clair, la protection contre les maladies graves via la vaccination est toujours incroyablement bonne.”