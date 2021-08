Avertissement terroriste : l’« abandon » de l’Afghanistan pourrait revenir hanter Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

in

M. Ellwood – qui est lui-même un ancien soldat – a qualifié la situation d'”embarrassante” et a averti que la Chine et la Russie ne seraient que trop désireuses de combler le vide laissé par la décision du président américain Joe Biden de retirer ses troupes d’ici la fin du mois. Les talibans ont organisé des attaques coordonnées contre trois villes du pays la nuit dernière, les forces gouvernementales menant une bataille désespérée – et apparemment perdue – pour retenir la marée.

S’adressant à Express.co.uk hier, le député conservateur a déclaré : « C’est vraiment embarrassant pour l’Occident.

« Nous avons perdu la crédibilité pour maintenir et défendre la démocratie lorsque nous partons après 20 ans de cette manière. »

Se référant à l’emplacement de l’ancien quartier général militaire britannique, il a ajouté : « La situation à Lashkar Gah, dans la province d’Helmand, est profondément triste.

« Il se situe entre l’Inde, la Russie et la Chine.

« Et quel dommage que nous n’ayons pas pu nous donner l’énergie nécessaire pour vraiment nous appuyer sur l’Afghanistan et le faire fonctionner et être ce bastion de la démocratie musulmane dans ce qui sera une partie critique du monde.

“Et nous maintenant, quand notre persona non grata – c’est vraiment très triste à voir.”

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, le général de division Sami Sadat, qui dirige la lutte contre les talibans dans la province du Helmand, théâtre d’intenses combats ces derniers jours, a déclaré que la crise avait des implications bien au-delà des frontières de son pays.

Il a déclaré que les talibans étaient renforcés par d’autres groupes de l’extérieur du pays.

Il a ajouté : « Cela augmentera l’espoir des petits groupes extrémistes de se mobiliser dans les villes d’Europe et d’Amérique, et aura un effet dévastateur sur la sécurité mondiale.

“Ce n’est pas une guerre d’Afghanistan, c’est une guerre entre la liberté et le totalitarisme.”

M. Sadaat a déclaré que “des centaines et des centaines” de fanatiques arrivaient pour combattre “au coude à coude” avec les talibans.

Actuellement, le soutien aérien américain empêche les talibans de reculer avec des frappes aériennes ciblées – mais il a averti que cela prendrait fin lorsque les États-Unis se retireraient complètement.