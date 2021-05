Vladimir Poutine “traîne” le Royaume-Uni avec un expert en réclamations de sous-marins

Cela vient alors qu’un responsable de la sécurité du pays a affirmé cette semaine que Moscou avait utilisé sa marine et ses forces aériennes pour expulser un navire de guerre britannique, le HMS Dragon, de ce qu’il a décrit comme les eaux territoriales russes près de la Crimée annexée par la Russie en octobre dernier. M. Poutine a annexé la péninsule de la mer Noire en Crimée à l’Ukraine en 2014 après avoir pris d’assaut la région avec des forces militaires. Cette décision a suscité des sanctions et des condamnations de la part des pays occidentaux.

Une scène similaire mais moins hostile s’est produite plus tôt cette année après que la Russie a empilé sa frontière occidentale avec l’Ukraine avec 100 000 soldats.

Les choses se sont calmées depuis.

Cependant, le professeur Julian Lindley-French, analyste stratégique et conseiller en défense de renommée internationale, a déclaré qu’il craignait que la Russie n’atteigne un point où elle se sentirait obligée de “perdre ou d’utiliser” les vastes capacités militaires qu’elle a accumulées au fil des décennies.

L’analyste chevronné a récemment co-écrit un livre, “Future War”, explorant comment les États-Unis et l’Europe pourraient consolider leurs forces militaires face aux menaces croissantes de la Russie et de la Chine, ainsi que la gestion de techniques nouvelles et de pointe. de conflit.

WW3 : Vladimir Poutine atteint un point où il « utilisera pour perdre » son arsenal militaire (Image : GETTY)

HMS Dragon : un personnel de sécurité russe a affirmé que le pays avait poussé le HMS Dragon hors de ses eaux (Image : GETTY)

Les forces armées russes sont l’une des opérations militaires les plus importantes au monde, comprenant environ un million de militaires en service actif.

Il possède également le plus grand stock d’armes nucléaires, avec son budget 2020 évalué à environ 61,7 milliards de dollars (43 milliards de livres sterling).

Telle est l’étendue des forces russes que le professeur Lindley-French a déclaré à Express.co.uk : « L’une des choses qui me préoccupe au sujet des forces armées russes et de la construction russe en ce moment, c’est qu’elles ont investi une énorme quantité de ressources nécessaires à la constitution et à la modernisation de leurs forces armées.

“Mais le problème avec la modernisation des forces armées, c’est qu’il arrive un moment où elles sont modernes, et il arrive un moment où elles sont obsolètes.

Forces russes: un navire russe photographié en mer; le pays a une énorme présence navale (Image: GETTY)

“Pour une autocratie comme la Russie, la tentation est toujours d’utiliser la force lorsqu’elle est à son apogée, et c’est cette menace que nous nous dirigeons vers le point culminant du programme de modernisation militaire de la Russie.

“La tentation sera à un moment donné de l’utiliser ou de la perdre car l’Occident réagira, et lorsque nous répondrons, nous serons toujours plus capables de développer des forces armées modernes.”

À la frontière avec l’Ukraine, malgré l’annonce par M. Poutine de son intention de se retirer, des soldats russes et du matériel militaire sont restés stationnés jusqu’à la mi-mai.

L’accumulation de forces s’est produite dans un contexte d’intensification des combats dans les régions troublées de l’est de l’Ukraine, Donetsk et Louhansk.

Nouvelles de la Russie : Poutine dépense des dizaines de milliards chaque année pour les forces de défense russes (Image : GETTY)

Crimée: la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014 (Image: Youtube / TheNewYorkTimes)

Là-bas, les forces gouvernementales se sont battues contre des forces prétendument soutenues par la Russie depuis que les rebelles ont pris le territoire en avril 2014.

Dans le cadre de l’agression douce, des unités militaires russes ont également mené des exercices dans la région de la mer Noire en Crimée.

Plus récemment, le pays s’est opposé au Royaume-Uni dans le cadre de son aide à la Biélorussie après que le président Alexander Lukashekno a été accusé d’avoir détourné un vol Ryanair avec à son bord le militant de l’opposition et journaliste Roman Protasevich.

Des sanctions ont depuis été imposées au Bélarus, en plus de celles prononcées en 2004.

Profil de Poutine : Poutine a pris ses fonctions en 2012 et devrait continuer à jouer ce rôle pendant des années (Image : Express Newspapers)

Future War: Le livre explore les futures menaces de guerre auxquelles l’Europe et les États-Unis sont confrontés (Image: Oxford University Press)

La Russie a défendu la Biélorussie, des analystes suggérant que Moscou bénéficierait de l’éloignement supplémentaire de la Biélorussie de l’Occident.

Le pays a qualifié le tollé suscité par le vol appréhendé de “choquant” et a accusé l’Occident d’avoir deux poids deux mesures.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a écrit lundi sur Facebook : “Il est choquant que l’Occident qualifie l’incident dans l’espace aérien biélorusse de ‘choquant'”.

Alexander Lukashekno : Le président biélorusse sur le yacht de Poutine dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire (Image : GETTY)

La Russie a depuis accordé au président Loukachenko deux prêts de 500 millions de dollars (352 millions de livres sterling).

M. Poutine et Loukachenko sont actuellement en pourparlers, le dirigeant russe lui ayant offert samedi une excursion en yacht dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire.

« Future War and the Defence of Europe », écrit par John R. Allen, Frederick Ben Hodges et Julian Lindley-French, est publié par Oxford University Press et est maintenant disponible.