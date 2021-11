Avertissements de «trahison» alors que l’ancien propriétaire de Debenhams achète PG Tips

Une société de capital-investissement fustigée pour son rôle dans l’effondrement de Debenhams a acheté PG Tips dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars.

CVC Capital a acquis le géant de l’habillement en 2003 avec Merrill Lynch et TPG, qui ont collectivement réalisé 1,2 milliard de livres sterling de dividendes en moins de trois ans.

Lorsque Debenhams est revenu en bourse en 2006, sa dette est passée de 100 millions de livres sterling à plus d’un milliard.

Décrit par un banquier comme une « bombe prête à exploser », il s’est plié en décembre 2020.

L’expert de la vente au détail Richard Hyman a déclaré au Guardian à l’époque que Debenhams avait été « retiré des comptes bancaires d’investisseurs privés ».

Suite à la décision d’Unilever de vendre sa division thé à CVC pour 3,8 milliards de livres sterling, un syndicat a mis en garde contre « un autre cas de trahison d’entreprise ».

Unite emploie plus de 300 employés sur le site de PG Tips à Trafford Park, à Manchester, et recherche une « garantie en fonte » qu’il restera ouvert.

« Les tristes conséquences du soi-disant » investissement « de CVC dans Debenhams… sont là pour tous avec des centaines de magasins fermés et des milliers d’emplois supprimés », a déclaré la secrétaire générale Sharon Graham.

« L’histoire des rachats de capitaux privés au Royaume-Uni a très souvent un schéma fatal d’endettement, de démembrement d’actifs et de suppressions d’emplois alors que les dividendes à court terme des actionnaires montent en flèche.

« Nous ne permettrons pas qu’un autre cas de trahison d’entreprise ruine un autre produit emblématique. »

L’officier national d’Unite, Rhys McCarthy, a déclaré : « CVC est une entreprise qui n’a pas d’antécédents dans ce secteur et qui a l’habitude d’apporter de l’instabilité et du désinvestissement dans notre rue principale.

« Le Royaume-Uni est une nation de buveurs de thé et… s’attendra à ce que les travailleurs britanniques soient traités avec décence et respect, et non piétinés dans la ruée vers les richesses des salles de réunion. »

Lorsque l’épicier Big 4 Morrisons a été repris cette année, l’acheteur de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice a émis une série de garanties sur les retraites et les salaires.

CVC a été approché pour commentaires.

