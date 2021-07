Avertissements du Met Office : des éclairs et des pluies « torrentielles » sont prévues AUJOURD’HUI alors que la tempête Evert frappe le Royaume-Uni | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements de vent jaune et d’orage aujourd’hui (30 juillet). Jeudi, le Met Office a nommé Storm Evert et a averti que le système apporterait “des vents forts et de fortes pluies inhabituelles pour la saison dans le sud du Royaume-Uni plus tard dans la journée et jusqu’à vendredi”.

Entre 11h et 22h vendredi, un avertissement d’orage jaune du Met Office est actif pour des endroits dans les Midlands de l’est, à l’est de l’Angleterre et dans le Yorkshire et le Humber.

Hull, Nottingham, Peterborough et Norwich sont quelques-unes des principales villes touchées par l’avertissement d’orage.

L’avertissement se lit comme suit : “De fortes averses et des orages se développeront plus tard ce matin et cet après-midi.

“Certaines averses torrentielles sont possibles avec 20 à 40 mm de pluie tombant à certains endroits et, peut-être, plus de 70 mm de pluie tombant à un ou deux endroits.

“La foudre, les rafales de vent et la grêle seront des dangers supplémentaires pour certains.”

Un avertissement de vent jaune du Met Office, qui est actif de 20 heures jeudi à 12 heures vendredi, couvre une grande partie du sud-ouest de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles.

L’avertissement se lit comme suit: “La tempête Evert apportera une période de vent avec des coups de vent côtiers dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles pendant jeudi soir jusqu’à vendredi matin.

“Des rafales de 45 à 55 mph sont attendues assez largement avec une chance de rafales de 60 à 65 mph dans les endroits côtiers les plus exposés.

“Certaines parties des Cornouailles et du Pays de Galles connaîtront les plus fortes rafales. Les vents s’atténueront ensuite de l’ouest vendredi matin.

“Des averses accompagneront parfois ces vents violents, une partie de cette pluie lourde.”

Un autre avertissement de vent jaune a été émis pour des pans du sud et de l’est de l’Angleterre jusqu’à 18 heures vendredi.

L’avertissement se lit comme suit: “Des conditions venteuses, y compris des coups de vent côtiers pour certains, se développeront dans le sud et le sud-est de l’Angleterre tôt vendredi, se propageant dans les zones côtières de la mer du Nord en fin de matinée et dans l’après-midi.

“Des rafales de 40 à 50 mph sont attendues assez largement avec des rafales d’environ 55 mph probables dans certaines des zones côtières les plus exposées. Les vents s’atténueront ensuite lentement de l’ouest plus tard vendredi.”

