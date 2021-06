Avertissements du Met Office PROLONGÉS : des orages s’abattent sur la Grande-Bretagne pendant QUATRE jours | Météo | Nouvelles

Les avertissements d’orage du Met Office sont désormais en vigueur pendant quatre jours dans toute l’Angleterre, avec un risque de grêle, de vents forts et de fortes pluies pour une grande partie du pays. À partir de mercredi, les avertissements durent jusqu’au samedi 19 juin et couvrent une grande partie de l’Angleterre, avec une incertitude quant à l’emplacement et au calendrier exacts.

Mettant à jour les avertissements aujourd’hui, le Met Office a écrit: “Bien qu’il reste une incertitude importante quant à l’emplacement et au calendrier, les zones d’orages devraient se déplacer vers le nord-est dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles de mercredi tard au vendredi matin.

“Bien que tous les endroits ne soient pas touchés, des orages intenses peuvent se produire pendant cette période avec des pluies torrentielles, de la grêle, des éclairs fréquents et de fortes rafales de vent possibles.

“Des précipitations totales d’environ 30 mm pourraient tomber en une heure, certains endroits recevant potentiellement environ 50 mm en 2-3 heures, bien que ceux-ci soient assez isolés.”

Le premier avertissement couvre les Midlands de l’Est, l’Est de l’Angleterre, Londres et le Sud-Est de l’Angleterre, le Nord-Est de l’Angleterre, le Nord-Ouest de l’Angleterre, le Sud-Ouest de l’Angleterre, le Pays de Galles, les West Midlands et le Yorkshire et Humber.

Avec tant d’incertitude, les horaires pourraient changer, mais cet avertissement est en place de 18h00 mercredi à 23h59 jeudi.

Un autre avertissement d’orage est alors en place de 9h00 vendredi à 9h00 samedi pour East Midlands, East of England, Londres et Sud-Est de l’Angleterre, Sud-Ouest de l’Angleterre, Pays de Galles, West Midlands et Yorkshire et Humber.