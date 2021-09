Avertissements du Met Office PROLONGÉS – L’ensemble du Royaume-Uni est en alerte alors que des orages écrasent la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis plusieurs avertissements d’orages et de pluies torrentielles alors que le Royaume-Uni fait ses adieux au bref passage ensoleillé qui a commencé en septembre. Le Royaume-Uni a connu des sommets de 30,3 ° C mercredi avant que de violentes tempêtes ne balaient le pays. En place jeudi et vendredi, les avertissements météorologiques couvrent presque tout le Royaume-Uni, avertissant « d’averses et d’orages intenses » et de tempêtes de pluie lentes.

Le météorologue du Met Office, Dan Stroud, a déclaré mercredi : « Cela touche à sa fin. La panne se produit réellement au moment où nous parlons.

“Les orages se sont déplacés sur le Devon ce matin, et cette formation va se déplacer vers le nord et l’est, nous allons donc commencer à voir des lots de fortes pluies et de tonnerre, ce qui nous ramènera à un temps plus saisonnier.

«D’ici samedi ou dimanche, nous visons des températures régulières dans les années 20, un retour à la normale. C’est à peu près ce que nous nous attendons à voir pour le début et la mi-septembre.

Le Met Office a étendu ses avertissements pour inclure le nord de l’Écosse aujourd’hui, avec un nouvel avertissement de pluie émis jusqu’à vendredi.

Lire la suite : Vacances au Royaume-Uni : les meilleurs endroits pour plus de soleil et moins d’argent nommés

Les prévisionnistes avertissent que de fortes averses et des orages jeudi pourraient provoquer des inondations d’eau de surface à quelques endroits et perturber les déplacements.

Ils écrivent : « Après des pluies et des averses nocturnes, des averses et des orages plus intenses devraient éclater assez largement à partir de la fin de la matinée, avant de s’atténuer au cours de la soirée.

“Alors que de nombreuses régions manqueront les tempêtes les plus intenses, des averses torrentielles sont probables dans quelques endroits.

“Là où cela se produit, il y a un potentiel de 20 à 30 mm de pluie en moins d’une heure et jusqu’à 40 mm en deux heures. Cela pourrait générer des inondations des eaux de surface, surtout si elles tombent sur une zone urbaine.”

Les avertissements d’orage sont en place jusqu’à 20 heures et concernent Central, Tayside et Fife, East Midlands, East of England, Grampian, Highlands et Eilean Siar, North East England, North West England, Northern Ireland, SW Scotland, Lothian Borders, South West England , Strathclyde, Pays de Galles, West Midlands et Yorkshire et Humber.

Les prévisionnistes de Netweather ont déclaré ce matin qu’il y avait “un autre lot de fortes averses sur le sud du Pays de Galles et le West Country”.

Ils ont ajouté: “Ceux-ci deviennent plus répandus avec des orages intégrés localement sévères dans les régions centrales et occidentales, donnant des pluies torrentielles entraînant un risque d’inondations soudaines.”

Ces tempêtes élimineront les 30 °C étouffants dans lesquels le pays a cuit au cours des deux derniers jours, les remplaçant par des conditions plus fraîches et plus fraîches.

La météo de la BBC a tweeté aujourd’hui: “La chaleur a disparu et nous avons une basse pression apportant des averses et des orages pour aujourd’hui et demain.

“La haute pression revient pour le week-end pour arranger les choses cependant…”

Les températures avoisinent les 20 °C aujourd’hui et demain, peut-être même jusqu’à l’adolescence dans certaines régions.

Les sommets étouffants n’étaient pas inhabituels pour septembre, a déclaré le Met Office, expliquant: “Nous avons eu une journée de 31,3C en 2016, 31,4C en 2020.

“Nous avons eu ces températures ces dernières années. Mais, il semble que nous voyions ce type de temps plus souvent.

“Depuis 1973 et 2020, les températures de septembre ont culminé sept fois au-dessus de 30, dont quatre après 2006.”

Mercredi, l’Écosse a connu sa journée de septembre la plus chaude depuis 1906.

Les températures ont été enregistrées à 28,6 ° C à Charterhall dans les frontières mercredi.

Ce fut le jour le plus chaud depuis septembre 1906, lorsque le château de Gordon à Moray a atteint 32,2 ° C.