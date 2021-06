Avertissements météorologiques du Met Office: 3 pouces de pluie pour fouetter la Grande-Bretagne dans un déluge de DEUX JOURS – dernières cartes | Météo | Nouvelles

in

L’avertissement intervient alors que quatre alertes d’inondation sont en place aux endroits suivants :

Rivière ColeRiver Kennet et ses affluents de Berwick Bassett jusqu’à la côte de NewburySomerset à Porlock WeirTidal Thames Riverside de Putney Bridge à Teddington Weir

L’avertissement intervient quelques heures après des inondations soudaines et des vents violents qui ont frappé certaines parties de l’Essex et de l’est de Londres, certains disant qu’une «tornade» a frappé Barking et Dagenham.

La police de Barking et Dagenham a posté sur Twitter: “Il n’y a aucun rapport de victime. Les agents sont en contact avec l’autorité locale pour s’assurer qu’un soutien est disponible pour toute personne touchée par des dommages matériels.”

Le conseil de Dagenham a également tweeté: “Nous sommes conscients des graves dommages causés par les intempéries dans la région de Barking et notre équipe d’intervention immédiate ainsi que la police et les pompiers sont à votre disposition pour régler tout problème.”

