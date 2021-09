Avery Bradley, que peut-il apporter aux Golden State Warriors

Alors que Steve Kerr décollez la marguerite de ce qu’il faut faire avec l’offre d’emploi gratuite disponible dans le modèle Guerriers de l’état d’or, de la direction de la franchise de San Francisco, ils se déplacent rapidement afin de vous offrir les meilleures possibilités. À tel point que deux des meilleurs agents libres disponibles ont conclu un accord avec l’équipe de Bay pour mener le camp d’entraînement. Autant que Langston Galloway va aussi essayer de gagner le poste, le principal candidat pour rester dans le groupe est Avery Bradley, un homme qui sait ce que c’est que de gagner une bague, qui possède des atouts intangibles et un gène gagnant développé dans les Celtics de Boston au fil des ans et qui pourrait être le contrepoint parfait aux Splash Brothers du périmètre.

Et est-ce que Bradley est un joueur défensif d’élite de la NBA. Cela est attesté par le fait qu’en 2013 il faisait partie du deuxième meilleur quintette défensif de la ligue, alors qu’en 2016 il faisait partie du meilleur quintette défensif, attestant de sa capacité innée à assécher les stars rivales, voler des balles et ordonner le périmètre structure défensive de leurs équipes. Cela semble être une pièce idéale pour une équipe où Stephen Curry et Klay Thompson Ils auront besoin de personnes d’une coupe différente et aucune des alternatives actuelles de Kerr sur le banc ne combine les forces de Bradley. Jordan Poole, Mychal Mulder ou Chris Giozza sont loin des prestations que pouvait offrir celui de Tacoma, qui à 30 ans a beaucoup à offrir et n’a pas trouvé sa place depuis son départ de Boston en 2017.

Avery Bradley est la priorité, mais les Warriors ont plus d’options dans le camp d’entraînement

Ce qui est clair, c’est que le camp d’entraînement de Guerriers de l’état d’or Elle sera déterminante pour l’avenir de la saison de l’équipe puisqu’une signature de cette substance donnerait un énorme saut qualitatif à l’équipe. Tout indique que la priorité est de recruter Avery BradleyMais s’il ne s’entraînait pas bien et ne convainquait pas Steve Kerr, ils auraient toujours d’autres possibilités. Il faut aussi ajouter que Bradley a un grand talent offensif, comme il l’a déjà démontré entre 2013 et 2018, années où il était au-dessus de 14 points en moyenne. Ce n’est pas un 3 & Def, mais il peut marquer depuis le périmètre, le faire après avoir dribbler, pénétrer et même jouer à la base, quelque chose de très utile s’il partageait le terrain avec Curry puisqu’il pouvait relever le ballon et donner la liberté à Stephen.