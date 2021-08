Avez-vous besoin de spécialistes informatiques ou de généralistes polyvalents ?

La transformation est le mot en informatique en ce moment, mais pas seulement pour les raisons que vous pourriez supposer.

Oui, les entreprises accélèrent leurs efforts de transformation numérique en raison de la pandémie avec l’automatisation, l’apprentissage automatique, les API et l’analyse de données moderne. Mais il y a un autre type de transformation en cours qui est tout aussi important, mais pas comme discuté : la transformation des rôles dans l’organisation informatique.

Comment les rôles informatiques se transforment-ils ?

Pour résumer, il existe un besoin croissant de généralistes informatiques polyvalents dans les entreprises. Il y a encore de la place pour les spécialistes, mais même eux devraient être prêts à agir comme un «couteau suisse» en cas de besoin. C’est-à-dire qu’ils doivent être capables d’appliquer rapidement (ou au moins d’identifier) ​​n’importe quel outil ou connaissance nécessaire pour résoudre des problèmes et donner vie à de nouvelles idées rapidement.

J’observe depuis un certain temps la tendance à la transformation des rôles avec les équipes de bases de données notamment. J’ai pensé que ce serait un sujet idéal pour une exploration plus approfondie lors de notre récente conférence Pure//Accelerate® Digital. J’ai demandé à mes collègues Nathan Hall, vice-président de Worldwide Systems Systems Engineering ; Marsha Pierce, directrice de l’architecture des solutions de terrain ; et Jon Owings, directeur de l’architecture cloud, pour partager leurs points de vue sur les facteurs à l’origine de la transformation des rôles informatiques lors d’une session intitulée « DBAs et administrateurs informatiques du futur : les couteaux suisses du centre de données ».

Vous trouverez ci-dessous les principaux points à retenir de la session, ainsi que quelques recommandations sur la façon dont les professionnels de l’informatique, tels que les administrateurs de bases de données (DBA), les administrateurs système (sysadmins) et les administrateurs informatiques, peuvent s’assurer qu’ils restent pertinents dans un environnement en évolution rapide.

La complexité est l’ennemi de la spécialisation

Le cloud a créé une intolérance à la complexité de l’infrastructure informatique. Et la vérité est que les entreprises d’aujourd’hui n’ont tout simplement pas le temps d’attendre qu’un informaticien lance une multitude d’appels de ligne de commande ésotériques pour provisionner le stockage ou maintenir les choses en marche. Au lieu de cela, ils ont besoin que l’ensemble de leur personnel informatique se déplace le plus rapidement possible pour aider l’organisation à mettre en œuvre de nouvelles technologies et à poursuivre la transformation.

De plus, l’automatisation des processus manuels diminue la complexité opérationnelle. Cela réduit encore le besoin de spécialisation au sein de l’organisation informatique. Pensez aux administrateurs de bases de données dont les journées de travail ne sont plus occupées par des tâches répétitives et spécialisées telles que le test des sauvegardes et des restaurations ou la gestion des tables et des index. Avec l’automatisation, les administrateurs de bases de données ont plus de temps pour s’engager dans des travaux à valeur ajoutée pour l’entreprise, tels que l’architecture, la résolution de problèmes et la stratégie.

Les silos s’effondrent rapidement

Le cloud et l’automatisation, et même l’analyse, contribuent également à briser les silos traditionnels de l’informatique et à accroître la consolidation et la collaboration entre les équipes. Par exemple, dans de nombreuses organisations, les équipes de stockage et les équipes de virtualisation sont désormais une seule et même personne. Les administrateurs de bases de données et les administrateurs informatiques se réunissent également plus souvent maintenant pour discuter de la stratégie de gestion des données.

Et pour se défendre et récupérer rapidement contre les cybermenaces telles que les ransomwares, pratiquement tout le monde au sein de l’organisation informatique doit travailler en étroite collaboration et souvent pour aider à identifier les failles de sécurité potentielles et à réduire les risques, des erreurs de configuration dans le déploiement du cloud aux vulnérabilités dans le développement d’applications. (Bonjour, DevSecOps.)

Les cycles de développement d’applications continuent de s’accélérer

Les pratiques de développement agiles ont conduit à DevOps, qui élimine les barrières entre les équipes de développement et d’exploitation. Et DevOps est certainement un domaine dans lequel nous avons commencé à constater très tôt l’abandon de la spécialisation informatique. La pratique DevOps exige que les professionnels de l’informatique créent un ensemble de compétences « couteau suisse » qui leur permet de gérer diverses fonctions au sein du développement et des opérations.

Désormais, les équipes informatiques, de DevOps à SecOps, se croisent et ont besoin d’élargir encore plus leurs compétences à mesure que l’entreprise étend son utilisation des conteneurs et de Kubernetes pour réinventer la façon dont elle crée et exécute des applications, et accélère encore plus les cycles de développement.

C’est pourquoi les spécialistes de l’équipe de base de données, comme les administrateurs de bases de données SQL ou Oracle, commencent à ressentir plus de pression pour faire évoluer leurs rôles. Et, à juste titre. S’ils ne comprennent pas comment exécuter une base de données dans un conteneur, intégrer des bases de données avec des microservices et résoudre les problèmes courants liés aux conteneurs et à Kubernetes, ils ne resteront probablement pas utiles à leur organisation plus longtemps.

Voici encore plus de pression : alors que plus de 90 % des applications n’utilisent pas aujourd’hui de conteneurs, 95 % des nouvelles applications le font.¹ Et Gartner prédit que d’ici 2022, plus de 75 % des organisations mondiales exécuteront des applications conteneurisées en production, en hausse de moins de 30 % aujourd’hui.² De plus, à mesure que les applications d’entreprise traditionnelles atteignent la fin de leur durée de vie, vous pouvez être sûr que la plupart, sinon toutes, seront remplacées par une architecture de microservices.

Assurer la pérennité de votre carrière informatique : 5 recommandations

Les tendances ci-dessus ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous assistons à des transformations des rôles dans l’ensemble de l’organisation informatique. Que peuvent faire les professionnels de l’informatique, tels que les administrateurs de bases de données, les administrateurs système ou les administrateurs informatiques, pour s’assurer qu’ils peuvent surfer sur cette vague de changement et ne pas se laisser emporter par elle ? Voici cinq recommandations que mes collègues ont proposées au public lors de la session Pure//Accelerate® Digital :

Comprendre vraiment ce qu’il y a dans la pile de cloud computing. Les entreprises s’appuient davantage sur des services cloud tels que SaaS, PaaS, IaaS et même STaaS pour simplifier leur infrastructure, renforcer la résilience, prendre en charge les équipes distantes et bien plus encore. Les équipes informatiques doivent savoir à quoi servent ces services et comment en tirer le meilleur parti pour aider l’entreprise à atteindre ses objectifs. C’est aussi simple que cela.Apprenez NoSQL. Les données non structurées, des messages texte aux feuilles de calcul en passant par les images, représentent aujourd’hui plus de 80 % des données d’entreprise, et elles augmentent à un taux de 55 % et 65 % par an.³ La plupart des entreprises veulent vraiment exploiter les informations de ces données pour comprendre mieux leurs clients et prendre des décisions stratégiques. Et pour travailler avec ces données, ils ont besoin de bases de données NoSQL.Devenez data scientist. D’accord, vous n’avez donc pas besoin de retourner à l’université et d’obtenir un diplôme en science des données (sauf si vous le souhaitez). Mais les professionnels de l’informatique doivent comprendre comment fonctionnent les grands ensembles de données, non structurés et structurés. Ces ensembles de données ne feront que croître à mesure que l’Internet des objets (IoT) continue de se développer. Les connaissances en science des données vous permettent également de mieux travailler avec les données, en général, et si l’analyse des données ne fait pas partie de votre travail maintenant, ce sera probablement bientôt le cas. Alors, recherchez des cours en ligne qui peuvent vous aider à acquérir des connaissances de base en science des données, et à partir de là, envisagez d’obtenir des certifications très demandées qui peuvent vous démarquer dans votre domaine.Développer des connaissances sur la technologie des conteneurs. Comme indiqué précédemment, un DBA SQL qui ne sait pas comment travailler avec des conteneurs est sur la voie des ennuis. Il vaudra la peine d’investir du temps pour apprendre à exécuter une base de données dans un conteneur, étape par étape. Creusez vraiment pour comprendre comment les données fonctionnent également dans les conteneurs. Et au fur et à mesure que vous augmentez vos connaissances, continuez à les développer. C’est encore un nouveau domaine, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’opportunités pour devenir un expert. De nombreuses ressources sont également disponibles en ligne pour en savoir plus sur la conteneurisation. (Et pendant que vous y êtes, prenez le temps d’en apprendre davantage sur Kubernetes cloud natif, qui devient de plus en plus important pour le développement agile et la livraison d’applications et de microservices).

Une dernière recommandation pour pérenniser votre carrière informatique et relever le défi et l’opportunité de la transformation des rôles consiste à envisager de mettre à niveau vos compétences pour les aligner davantage sur celles d’un architecte de données. Les architectes de données peuvent traduire les objectifs et les exigences de l’entreprise en solutions de base de données spécifiques. Ils peuvent visualiser et concevoir le cadre, les normes et les principes de gestion des données d’une entreprise. Mais leurs connaissances s’étendent au-delà de la modélisation et de la conception de données à de nombreux autres domaines de l’informatique, notamment la gestion de réseau, la sécurité, l’architecture des applications et la gestion des performances informatiques.

En d’autres termes, c’est un couteau suisse.

Auteur : Rob Ludeman

Rob Ludeman est le directeur principal de la stratégie et du marketing des solutions chez Pure Storage et anime le podcast d’entreprise Pure Report. Avant de rejoindre Pure en 2017, il a occupé divers postes de marketing et de gestion de produits chez Oracle et Sun Microsystems. Il est titulaire d’un MBA de l’Université de Santa Clara… Voir le profil complet ›