Avez-vous besoin d’enregistrer l’écran sous Windows 10 ? Vous y parviendrez avec ces programmes | La technologie

Si vous devez enregistrer l’écran de votre ordinateur Windows 10 pendant que vous faites quelque chose, il existe plusieurs méthodes et programmes qui vous aideront à traduire ce qui apparaît sur votre bureau en un fichier dans votre stockage.

Il se peut que vous souhaitiez créer un didacticiel vidéo d’un nouveau programme, que vous souhaitiez montrer à quelqu’un comment quelque chose de spécifique est fait sur le PC ou que vous souhaitiez simplement enregistrer ce qui se passe à ce moment précis sur votre moniteur.

Quelle que soit la situation, la vérité est que il y a plusieurs programmes qui peut le faire avec de très bons résultats et même Windows 10 lui-même nous donne une solution assez efficace.

Pour enregistrer ce qui se passe sur notre ordinateur la plupart du temps, nous utiliserons des programmes, bien que, comme nous le verrons ci-dessous, Windows 10 peut aussi nous aider parfaitement grâce à un ajout que vous ne connaissez peut-être pas.

Façons d’enregistrer l’écran :

Enregistrer avec Windows 10

La fonction Barre de jeu Windows 10 Il comprend un moyen d’enregistrer l’écran de notre ordinateur de manière très simple.

La barre de jeu sert également à diffuser nos jeux vidéo en direct et vous pouvez même parler à des amis sur votre compte Xbox, en pouvant leur associer d’autres comptes tels que Spotify ou Twitter.

Si vous souhaitez activer cette option Windows, il vous suffit de maintenir les touches enfoncées en même temps Windows + G. À ce moment, vous verrez comment l’application apparaît et toutes les parties qu’elle contient, pouvant inclure plus d’options si vous le souhaitez.

Celui qui nous tient à cœur, vous le verrez en haut à gauche où il est écrit Capturer. Là, nous pouvons prendre une photo, mais aussi une vidéo en appuyant simplement sur le bouton bouton avec un cercle vide. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Windows + Alt + R.

Action!

Ceci est une application avec laquelle nous allons obtenir enregistrer l’écran des fenêtres et avec lequel nous pouvons transmettre en temps réel dans qualité vidéo HD, si nous l’estimons.

Avec ce logiciel, nous prendrons également des captures d’écran, nous pourrons enregistrer de la musique et nous ajouterons même des webcams si nous en avons besoin.

La l’interface est assez simple à comprendre et avec une conception très soignée par les développeurs, où tout est à portée de main et nous n’aurons pas à aller dans des menus compliqués pour trouver les fonctions qui nous intéressent.

Il a une option écran vert pouvoir mettre l’arrière-plan que nous voulons au dos de notre webcam, quelque chose qui peut donner plus de spectaculaire à ce type de transmissions.

Action!

Studio OBS

Bien qu’il s’agisse d’un outil très utilisé pour diffuser une vidéo en streaming par YouTube ou Twitch, il a également le pouvoir d’enregistrer en vidéo ce qui apparaît sur notre écran d’ordinateur.

Il a un bon nombre d’options intéressantes comme les filtres pour les sources vidéo, il capture et mixe le son en temps réel, il est capable d’insérer des filtres dans l’audio pour essayer de l’améliorer, il peut ajouter de nouvelles sources, il optimise la configuration des enregistrements ou des diffusions pour essayer d’atteindre le la plus haute qualité, entre autres.

La l’interface est modulaire afin que nous puissions le réorganiser à notre guise, en pouvant ouvrir chaque partie, que dans le programme ils appellent Dock, individuellement, pour ne pas avoir à tout lancer en même temps.

Studio OBS

Enregistreur d’écran iFun

Ceci est un autre enregistreur d’écran avec une interface utilisateur très intuitif, avec un Bouton ENR très grand et qui marque le chemin que nous devons emprunter pour commencer à l’utiliser. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas puissant et avec des options intéressantes.

Nous avons un système de capture d’écran flexible, que nous pouvons régler à notre guise, nous permet d’enregistrer en même temps ce que la webcam et son son émettent, elle est capable d’enregistrer en Qualité 4K à 60 ips, il nous permet également de prendre des captures d’écran et les enregistrements sont avec audio, à la fois interne et externe, entre autres fonctions.

Nous avons à notre disposition jusqu’à 12 formats vidéo pour enregistrer et convertir, ce qui rendra les fichiers résultants compatibles avec tout type d’appareil.

Enregistreur d’écran iFun

Enregistreur d’écran de crème glacée

C’est un programme qui nous permettra enregistrer ce qui se passe sur l’écran de l’ordinateur, pouvoir enregistrer des jeux, des didacticiels vidéo, des appels Skype ou des transmissions vidéo, entre autres.

Nous pouvons enregistrer le plein écran ou sélectionner une partie qui nous intéresse le plus. L’audio interne et externe sera enregistré, nous pourrons faire des annotations sur l’écran pendant que nous enregistrons, vous pouvez enregistrer la webcam en même temps qu’avec ce qui se passe sur le bureau.

La vidéo résultante peut être filigranée et vous pouvez même partager les enregistrements avec YouTube, Google Drive ou Dropbox, entre autres choses.

La l’interface est très conviviale et avec un système d’exploitation clair et concis, où tout se trouve du premier coup, avec des icônes bien résolues et localisées. Vous n’aurez besoin d’aucune période d’adaptation, car il est très facile à manipuler.

Enregistreur d’écran de crème glacée

Avec tous les programmes que nous venons de voir, nous n’aurons pas le moindre problème pour pouvoir enregistrer notre écran et incorporer des effets et des options qui donneront plus de valeur au résultat final. Tous sont fortement recommandés, même l’option Windows native, bien qu’elle soit la plus simple de toutes.

Si vous aviez besoin d’enregistrer ce qui se passe sur votre moniteur PC, vous disposez déjà des meilleures solutions, il ne vous reste plus qu’à décider celle qui vous convient le mieux et à vos besoins.