Avez-vous besoin d’investir uniquement le montant du gain ou la valeur de vente totale de la propriété pour économiser de l’impôt?

La vente de biens immobiliers entraîne un impôt sur les gains en capital. Si une maison est vendue dans les 24 mois suivant la date d’achat, le montant du gain, le cas échéant, est considéré comme un gain en capital à court terme (STCG) et ajouté au revenu total du vendeur.

D’autre part, le gain en capital à long terme (LTCG) survient si une maison est vendue après 24 mois à compter de la date d’achat. Un avantage d’indexation est disponible lors du calcul de l’impôt à payer sur LTCG. Le vendeur doit payer un impôt de 20% sur le montant du gain après indexation, à moins que le montant du gain ne soit investi pour acheter et / ou construire jusqu’à deux propriétés immobilières, investi dans des obligations à plus-value ou déposé dans un compte de gain en capital dans les limites stipulées. limite de temps.

Pourtant, pour économiser de l’impôt sur LTCG, seule la partie du gain doit être investie dans des obligations à plus-value ou l’intégralité du produit de la vente? Par exemple, si une propriété de maison achetée pour Rs 20 lakh il y a 10 ans est vendue pour Rs 50 lakh et le coût indexé est de Rs 30 lakh, pour économiser la taxe sur LTCG de Rs 20 lakh, seulement Rs 20 lakh devrait être investi dans Capital Gagner des obligations ou la totalité du lakh Rs 50?

«Oui, en vertu de l’article 54EC, les gains en capital doivent être investis et non le produit de la vente. Dans ce cas particulier, Rs 20 lakh serait le montant de l’investissement dans les obligations éligibles (NHAI / REC / PCI, etc.) pour gains en capital u / s 54EC pour bénéficier de la déduction », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

«L’article 54EC permet aux investisseurs d’économiser de l’impôt sur les gains en capital à long terme réalisés à partir de la vente d’un actif à long terme en investissant la totalité des gains en capital réalisés ou une partie de ceux-ci dans des obligations à gain en capital émises par la National Highways Authority of India et Rural Electrification Corporation Limited », A déclaré Ratan Chaudhary, responsable des prêts immobiliers, Paisabazaar.com.

«Pour bénéficier de l’exonération fiscale, les plus-values ​​doivent être investies dans les 6 mois suivant le transfert de l’actif. Le montant des plus-values ​​investies dans ces obligations serait exonéré de l’impôt LTCG, sous réserve d’un plafond de Rs 50 lakh sur le montant de l’investissement quel que soit l’exercice », a-t-il ajouté.

De même, combien à réinvestir dans une autre propriété de la maison ou à conserver dans des comptes de gain en capital pour économiser les impôts LTCG?

«Conformément aux dispositions de l’article 54, le montant des gains en capital doit être investi dans l’achat ou la construction d’une« propriété résidentielle »pour bénéficier de l’exonération des gains en capital. Cependant, lorsque le montant de la plus-value ne dépasse pas Rs 2 crore, le contribuable peut, à son gré, acheter ou construire deux maisons d’habitation en Inde », a déclaré le Dr Surana.

«Le montant des plus-values ​​peut être conservé dans les comptes de gain en capital conformément au Plan des comptes de gain en capital, 1988 (CGAS), si le réinvestissement dans la propriété de la maison (en vertu de l’article 54) ou dans des obligations de capital (article 54EC) n’est pas effectuée avant la date de production de la déclaration de revenus. En outre, si le contribuable a déjà investi une partie de la partie des produits / gains dans l’actif spécifié, il ne serait tenu de transférer la partie du solde dans le CGAS afin de réclamer une exonération fiscale sur la totalité du montant », a-t-il ajouté.

«Lorsque les investisseurs empruntent la voie du système de compte de gains en capital pour économiser l’impôt LTCG en vertu de l’article 54, le montant des gains en capital réinvestis dans ce régime serait admissible à la déduction tant que le montant investi est utilisé pour l’achat ou la construction d’une maison dans les délais spécifiés », a déclaré Chaudhary.

« Ce système est avantageux pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la totalité des plus-values ​​pour acheter un autre logement avant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus pour l’exercice au cours duquel le transfert de propriété a eu lieu », a-t-il ajouté.

Par conséquent, laquelle des propositions ci-dessus serait la plus avantageuse?

«Cela dépend de divers facteurs tels que si le contribuable souhaite investir dans un immeuble résidentiel neuf ou souhaite des liquidités à moyen terme (la durée des obligations émises en vertu de l’article 54EC à compter du 1er avril 2018 est de 5 ans) et également d’autres aspects tels que comme l’appréciation de la valeur de la nouvelle propriété résidentielle ou les taux d’intérêt sur les obligations, doivent être pris en compte », a déclaré le Dr Surana.

«Le programme de compte de gains en capital conviendrait à ceux qui souhaitent acheter ou construire un autre logement avec les plus-values ​​réalisées sur le transfert, dans le délai spécifié», a déclaré Chaudhary.

«Les obligations de gains en capital conviendraient à ceux qui ne souhaitent pas utiliser les plus-values ​​réalisées grâce au transfert pour acheter des logements ou d’autres immobilisations à long terme», at-il ajouté.

