Avez-vous besoin du mode hors ligne de Xbox ?

Près d’un an après sa sortie sur PC, Microsoft Flight Simulator atteint aujourd’hui l’altitude de croisière sur Xbox Series X/S, où il est également disponible via Game Pass. C’est un jeu incroyablement volumineux, cadencé à près de 100 Go, et cela ne compte aucune des « mises à jour mondiales » optionnelles, qui peuvent faire gonfler la taille de son fichier bien au-delà. Mais vous n’avez pas besoin de tout télécharger pour le faire fonctionner sur une Xbox de nouvelle génération.

Microsoft Flight Simulator est disponible en deux fichiers sur Xbox Series X/S, l’un qui inclut le jeu (42,4 Go) et l’autre qui vous permet de jouer en mode hors ligne (59,7 Go). Vous pouvez très bien jouer au jeu sans ce deuxième fichier, à condition A) d’avoir une connexion Internet solide et fiable et B) de ne pas avoir de limite de données. Lorsque vous téléchargez le jeu pour la première fois, vous aurez la possibilité de sélectionner, au coup par coup, les fichiers que vous souhaitez mettre sur votre console. Ou, si vous avez automatiquement téléchargé les deux et que vous devez supprimer ce dernier, il vous suffit de…

Allez dans le menu « mes jeux et applications ». Survolez l’icône Microsoft Flight Simulator et appuyez sur le bouton de menu. Faites défiler jusqu’à « Gérer le jeu et les modules complémentaires ». Cliquez sur la première option qui s’affiche, qui devrait être une ligne élément répertoriant le nom du jeu, la version que vous avez téléchargée et le nombre total d’« éléments de jeu » que vous avez installés. Vous devriez voir deux options : une pour le jeu lui-même et une pour « Monde – mode hors ligne ». Désélectionnez ce dernier, puis appuyez sur « enregistrer les modifications ».

Étant donné que Microsoft Flight Sim est un jeu de nouvelle génération, vous devez le stocker en interne ou sur la carte d’extension de 200 $. Si vous utilisez une Xbox Series S, qui ne dispose que de 364 Go de capacité de stockage interne (après avoir pris en compte l’espace réservé par le système d’exploitation et d’autres fichiers essentiels au système), Flight Sim occupe environ un tiers de votre espace disque utilisable. Sur Xbox Series X, cela prend un huitième. Dans les deux cas, ce n’est pas beaucoup de place pour d’autres jeux de la taille d’un kaiju comme Destiny 2 et Halo: The Master Chief Collection. Réduire de moitié la taille du fichier de Flight Sim n’est pas négligeable.

D’après mon expérience, Flight Sim a parfaitement fonctionné sans le mode en ligne. Tokyo, Naples, Athènes, Reykjavik, où que j’aie volé, je n’ai rencontré aucune baisse de framerate ni aucun problème de performances notable. Honnêtement, après avoir supprimé le fichier du mode hors ligne, je n’ai pas remarqué de différence dans les performances du jeu.

Mais je dis cela en reconnaissant pleinement que mon ménage a une assez bonne connexion Internet. Un test de vitesse cet après-midi indique des vitesses de téléchargement de 370 mégabits par seconde avec une latence de 4 ms. Nous n’avons pas de plafond de données. Selon les tests de Digital Foundry, Microsoft Flight Sim utilise entre 500 Mo et 700 Mo de données par heure. Par conséquent, si vous avez un tel plafond, vous souhaiterez peut-être limiter la quantité de Flight Sim pouvant être utilisée. Vous pouvez définir des restrictions personnalisées dans l’onglet « Données » du jeu, sous le menu « Options générales ».