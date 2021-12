Avez-vous Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie? Vous devez savoir que vous avez été millionnaire pendant quelques secondes | La technologie

La volatilité des crypto-monnaies a sa part et sa part. La mauvaise nouvelle est que vous pouvez perdre toutes vos économies en quelques minutes, et la bonne chose est que vous pouvez devenir millionnaire au cours de la même période.

Si vous faites partie de ceux qui possèdent des crypto-monnaies, il est possible qu’hier vous ayez ressenti ce que c’est que de gagner à la loterie. La raison de ce sentiment agréable est que les prix du Bitcoin et autres cryptos ont soudainement grimpé en flèche à des niveaux jamais vus auparavant… pendant quelques minutes.

Malheureusement pour vous et tout le monde, l’augmentation de la valeur n’était pas réelle, c’était un échec de Coinbase et CoinMarketCap qui a entraîné des crypto-monnaies volant vers l’infini.

Cet échec a permis au Bitcoin d’atteindre 878 000 millions de dollars. En conséquence, des milliers de personnes sont devenues millionnaires, certains même milliardaires. La joie fut de courte durée, évidemment.

L’erreur a également affecté le reste des cryptos, comme Ethereum et Ripple, faisant grimper leurs valeurs jusqu’à un million de dollars (À l’heure actuelle, il dépasse à peine les 3 000 dollars réels).

La flambée soudaine des prix a poussé de nombreux investisseurs en crypto-monnaie à publier sur les réseaux sociaux qu’ils deviendraient riches et quitteraient leur emploi. Qui ne le ferait pas s’il passait subitement de 30 000 euros en banque à 700 millions d’euros ?

Bien sûr, les utilisateurs avertis ont immédiatement soupçonné que quelque chose n’allait pas, demandant directement à Coinbase et CoinMarketCap s’ils avaient été piratés.

Nous sommes conscients que certains clients voient des valeurs gonflées pour les actifs cryptographiques non négociables sur https://t.co/ohqDivCZYw et Coinbase Wallet. Il s’agit d’un problème d’affichage uniquement et n’a pas d’impact sur le trading. – Support Coinbase (@CoinbaseSupport) 14 décembre 2021

Cela a été répondu par les plateformes: « Nous sommes conscients que certains clients voient des valeurs gonflées pour les actifs cryptographiques non négociables sur Coinbase.com et Coinbase Wallet. Il s’agit d’un problème d’affichage et n’affecte pas le trading. »

De cette façon, le mystère qui avait fait la richesse de millions d’investisseurs était clos…

malheureusement pour eux. Ses bitcoins n’avaient pas monté en flèche mais, encore une fois, c’était une erreur.

Il y aura un jour où le bitcoin atteindra 100 000 $, mais hier n’était pas le jour.