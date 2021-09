Avez-vous ce lait dans votre réfrigérateur ? Jetez-le maintenant

Plus tôt cette semaine, la FDA a annoncé un rappel concernant le lait de Green Field Farms Dairy. Le lait en cause est rappelé parce qu’un examen du produit a révélé qu’il n’était pas correctement pasteurisé. Green Field Farms Dairy est située à Fredericksburg, dans l’Ohio, et la décision a été prise sur la base des conclusions du ministère de l’Agriculture de l’Ohio.

Comment repérer le lait rappelé

Le problème de la pasteurisation est spécifique au produit Lait au chocolat entier. Le produit est disponible sous la marque Green Field Farms. Les conteneurs concernés ont été vendus du 7 au 16 septembre. Notez également que les conteneurs en cause ont tous une date d’expiration du 29 septembre 2021.

Le lait rappelé provient de l’Ohio, mais était disponible à l’achat dans quelques États environnants. Pendant environ une semaine, le lait en question était en vente dans l’Indiana, le Kentucky, le Maryland, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie, la Virginie, le Delaware et Washington DC.

Qu’il suffise de dire que si vous avez ce lait dans votre réfrigérateur, vous devez le jeter immédiatement. Notez que vous pouvez également le retourner au lieu d’achat pour un remboursement complet. Les consommateurs qui ont des questions peuvent appeler le 330-263-0248 pour plus d’informations.

Le risque du lait non pasteurisé

Le lait non pasteurisé peut entraîner un certain nombre de complications graves pour la santé. Le lait cru, comme on l’appelle également, est plus susceptible de contenir des « bactéries dangereuses telles que Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter ». De plus, le lait non pasteurisé est plus susceptible de provoquer des intoxications alimentaires. Bref, ce rappel de lait particulier mérite d’être souligné.

La FDA ajoute :

Ces bactéries peuvent nuire gravement à la santé de quiconque boit du lait cru ou mange des produits à base de lait cru. Cependant, les bactéries présentes dans le lait cru peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli (comme les patients transplantés et les personnes atteintes du VIH/SIDA, de cancer et de diabète), les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. En fait, le CDC constate que les maladies d’origine alimentaire causées par le lait cru affectent particulièrement les enfants et les adolescents.

Alors que la plupart des gens qui tombent malades à cause du lait non pasteurisé se rétablissent, c’est certainement quelque chose que vous voulez éviter à tout prix.